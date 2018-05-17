Как стать более пунктуальной

Конечно, жизнь в большом городе абсолютно непредсказуема — иногда действительно очень сложно грамотно все рассчитать и прийти на деловую встречу, дружескую посиделку или романтический ужин (нужное подчеркнуть) вовремя. Поэтому в большинстве случаев опоздание вам простят, и тем не менее, оно может сослужить вам очень плохую службу — людям вокруг будет казаться, что вы неорганизованны и эгоистичны. Ниже приводим четыре совета, которые помогут стать более пунктуальными. Да, они сработают не сразу, но если методично внедрять в жизнь новые привычки, все точно получится.

Как и с любой другой проблемой, вам важно в первую очередь осознать, что вы непунктуальны. Признайтесь, что дело не в пробках и обстоятельствах, а в вас самих — это вы не выходите из дома вовремя и вечно все просыпаете.

Посвятите несколько дней тому, чтобы понять, сколько времени у вас занимает то или иное дело. Эксперты уверяют: многие люди просто не понимают, что на сборы с утра тратят не 25 минут, а весь час.

Используйте таймер. Определите, например, что на душ вам нужно 3 минуты — ни больше, ни меньше. Чётко следуйте собственной программе, и тогда об опозданиях можно будет с чистой совестью забыть.

Готовьтесь заранее. Ещё с вечера выберите одежду и соберите сумку — так вы избежите лишней суеты и точно выйдете из дома вовремя.

Научитесь наконец составлять чёткий план дня. Когда в голове полный сумбур, конечно, о дисциплине говорить не приходится. Поэтому никаких отмазок — срочно заведите хотя бы самый простой ежедневник.