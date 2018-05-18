Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»

Вы думаете, что делаете покупки в магазине, исходя лишь из собственных предпочтений? Ничего подобного! Маркетологи работают день и ночь, чтобы в супермаркетах вы выбирали лишь то, что им выгодно. Вот несколько уловок, которыми пользуются магазины, чтобы заставить вас приобрести то, что нужно продавцам, а не покупателям.

1. Привлекательные фотографии продуктов. Вы обращали внимание, насколько красочно и аппетитно выглядят рекламные постеры в магазинах и ресторанах и как разительно отличаются они от реальности? Всё дело в искусстве фуд-фотографах, которые умеют показать привлекательность еды.

2. Искусственное завышение цены. На магазинных плакатах первыми идут дорогие товары, а ниже — дешёвые. Выбирая между первыми и вторыми, покупатели отдают предпочтение вторым. Но именно на них наценка гораздо выше.

3. Ложные скидки, любимый приём продавцов. Сначала на товар наклеивают ценники с непомерно высокой ценой, а сверху — ценник с якобы скидкой. На самом же деле вторая цена и есть нормальная цена этого товара.

4. Огромные супермаркеты строятся без окон и часов. Попадая туда, вы оказываетесь в своего рода безопасном лабиринте. Многие впадают в состояние дезориентации и даже лёгкого транса, бродя между стеллажами и наполняя корзину покупками.