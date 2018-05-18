Как понять, что вы нравитесь: ученые нашли ответ

Совсем не обязательно нарочито флиртовать с понравившимся вам человеком. Ученые из Дейтонского университета уверяют, что увидеть симпатию поможет совсем другое.

Дело в том, что когда нам кто-то нравится, мы бессознательно перестраиваем поведение определенным образом. Профессор психологии Дейтонского университета Мэтью Монтойя говорит, что реакция одинакова для всех народов мира.

Универсальные знаки внимания (зрительный контакт, улыбка, попытка завязать разговор и находиться поближе к собеседнику) явно сигнализирует о симпатии. В западной культуре к этому добавляется еще и неосознанное копирование поведения понравившегося человека и кивание в такт его словам.

А вот прежние представления о признаках симпатии оказались всего лишь выдумкой. Женщина, к примеру, совсем необязательно будет дотрагиваться до волос, пристально глядя на предмет флирта. По крайней мере, к неосознанным этот жест явно не отнесешь.