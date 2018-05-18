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Как говорить, чтобы вас слушали
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Как говорить, чтобы вас слушали 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Кингсман: Золотое кольцо"
Ни в коем случае не начинайте оправдываться. Все эти рассуждения из серии «Вы знаете, я так волнуюсь, да и вообще плохо выступаю на публике» — стопроцентный путь в никуда. Вы же не рассчитываете, что аудитория сейчас расплачется от умиления и начнет вам аплодировать? Скорее наоборот: люди будут сомневаться в вашей компетентности и просто перестанут вас слушать — в конце концов, зачем тратить время на того, кто сам расписался в собственной беспомощности. Так что постарайтесь выглядеть абсолютно уверенным в своих силах: люди подсознательно тянутся к лидерам.
Четко следуйте плану. Импровизация во время серьезных выступлений может просто-напросто не сработать: самый начитанный и осведомленный профессор может разнервничаться — и вместо серьезного доклада представить речь, сопоставимую с ответом рядового студента на экзамене.
Не будьте занудой. Никому не хочется слушать монотонные пространные рассуждения — пусть даже они будут невероятно правильными и мудрыми. Самые серьезные темы обязательно должны сопровождаться хотя бы небольшой долей юмора (вы же не хотите, чтобы на вашем выступлении люди уснули?).
Делайте паузы. Не стоит нон-стоп заваливать аудиторию фактами и цифрами. В идеале поделить свое выступление на много микротем — так люди будут легче усваивать информацию.
Меняйте интонацию! В самые сильные моменты повышайте голос: ваша речь не должна быть ровной.
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