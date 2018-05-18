8 моделей поведения, которые пора перерасти

Не думаю, что взрослая жизнь — повод отказываться от того, что делает тебя счастливой. Пока карусель в парке аттракционов выдерживает твой вес, веселье должно продолжаться. Тем не менее есть привычки, которые делают нас несчастными. И тебе, как любой зрелой, самодостаточной женщине, пора от них избавиться.

1. Говорить себе, что ты неудачница

Если бы ты говорила с кем-то еще так, как с собой, тебя бы избегали в обществе. Учись относиться к себе, как к лучшему другу — с любовью, одобрением и поддержкой. Оставь самоуничижительные монологи. Все слова о том, как тебе не везет, — жалость к себе. Это деструктивное чувство, поэтому гони его прочь.

2. Отклонять комплименты

Адекватно принимать комплименты — черта зрелой личности, и тебе уже пора ей стать. Вступать в споры и убеждать людей, что ты гораздо хуже, чем они думают, — дурной тон. Кроме того, это всегда выглядит натянуто и неестественно. По мнению психологов, люди плохо принимают комплименты из-за низкой самооценки, либо потому что не верят человеку и считают его манипулятором. Думаю, отличить конструктивную похвалу от подхалимства тебе не трудно. Достойная реакция на приятные слова — сдержанное «спасибо». Пора принять, что ты заслуживаешь комплиментов и воспринимать их как должное.

3. Критиковать каждое свое фото

Сейчас на фотографиях, где мне 20 лет, я вижу милую юную девочку. В то время каждый из этих снимков казался неудачным. Вероятно, через 10 лет я буду также относиться к фотографиям, сделанным сегодня. Спустя время ты видишь их будто со стороны. Оказывается, люди, оставлявшие комплименты в комментариях под фото, смотрели на меня гораздо адекватней. Почему бы не пропустить периоды ненависти и начать нравится себе прямо сегодня? В этом тебе помогут наши проверенные способы хорошо получаться на фото. Помни, что фотография не отражает тебя целиком. Это лишь момент, поэтому не стоит быть к нему слишком строгой.

4. Сравнивать себя с другими

Пора понять, что мы слишком индивидуальны, чтобы сопоставлять собственные успехи и неудачи с чьими-то еще. Особенно сложно справиться с приступами зависти, листая соцсети. Мы даже писали статью, чтобы помочь тебе не впадать в депрессию после каждого просмотра ленты Инстаграма. В следующий раз, когда начнешь сравнивать себя с кем-то и искать недостатки, оглянись только на свою жизнь. Сопоставь то, какой ты была 5 лет назад и сейчас — наверняка поймешь, что не стоишь на месте. Единственный человек, с кем стоит соревноваться — ты сама. Отмечай свой прогресс, это поможет ставить реалистичные цели и радоваться победам, а не обесценивать себя.

5. Говорить «да», когда думаешь «нет»

После 20 лет жизнь разгоняется все сильнее. У тебя больше нет времени на то, что не доставляет радости. Учись расставлять приоритеты и отказываться от нежелательных встреч, не интересных людей и бессмысленных событий. Неумение отказывать людям — одна из ошибок в общении, которая делает тебя несчастной.

6. Держаться за дружбу, которая не приносит радости

Умение отпускать людей приходит с опытом. Что с того, что вы чудесно общались в студенческие годы, если теперь вам больше нечего сказать друг другу. Не забывай, что друзья — это не родственники, и их, к счастью, можно выбирать. Нет никаких причин проводить время с тем, кто отравляет твое существование.

7. Придумывать оправдания мужчинам

Расставайся с иллюзиями: он не слишком занят работой, стесняется своих чувств или не любит проявлять их на публике — он просто не готов к отношениям с тобой. Это вывод, в котором всегда хочется ошибиться, но чаще всего он верен. Хватит бегать за кем-то, ждать взаимности и придумывать, почему вы все еще не вместе. Соглашайся только на реальные отношения, а не на те, что в твоей голове.

8. Идеализировать будущее

Чем старше становишься, тем больше понимаешь — нет волшебного времени, когда все, наконец, встало на свои места и ты счастлива. Я ждала наступления взрослой жизни, но с каждым годом все становится еще сложнее и запутанней. Смирись с тем, что нельзя все контролировать, и избавься от угрызений совести. Сосредоточься на настоящем моменте. Это избавит от обманутых ожиданий.