Как подготовиться к важному разговору: 4 ценных совета

Как подготовиться к важному разговору: 4 совета

Умение договариваться играет ключевую роль абсолютно во всех сферах жизни — от деловых переговоров до личных отношений. Мы опросили экспертов и выяснили, как именно нужно вести себя во время важного разговора с боссом, партнером или спутником жизни (нужное подчеркнуть).

Первый и самый главный совет — замолчите и слушайте. Помните о простом правиле: 70% времени вы задаете вопросы, 30% — говорите сами. Превращать диалог в монолог — очень плохая идея (особенно в том случае, если от этого самого разговора много что зависит).

Если вам предстоит деловая встреча, обязательно к ней подготовьтесь. Изучите собеседника вдоль и поперек, устройте опрос среди коллег — словом, сделайте все, чтобы как следует "прощупать" его. Так вам будет легче добиться цели.

Всегда будьте готовы отступить. Как бы парадоксально это ни звучало. Если вы строите разговор из соображений "добьюсь своего во что бы то ни стало, иначе произойдет катастрофа", то автоматически становитесь зависимым и уязвимым — и, как следствие, перестаете управлять разговором. Вспомните очень правильную присказку о том, что "надеяться надо на лучшее, а готовиться к худшему".

Не бойтесь открыто говорить о том, чего на самом деле хотите добиться. Ходить вокруг до около не самая хорошая идея.