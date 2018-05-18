Ещё
Как подготовиться к важному разговору: 4 ценных совета
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как подготовиться к важному разговору: 4 совета 

Harper’s Bazaar 18 минут назад
Фото: bazaar
Умение договариваться играет ключевую роль абсолютно во всех сферах жизни — от деловых переговоров до личных отношений. Мы опросили экспертов и выяснили, как именно нужно вести себя во время важного разговора с боссом, партнером или спутником жизни (нужное подчеркнуть).
Первый и самый главный совет — замолчите и слушайте. Помните о простом правиле: 70% времени вы задаете вопросы, 30% — говорите сами. Превращать диалог в монолог — очень плохая идея (особенно в том случае, если от этого самого разговора много что зависит).
Если вам предстоит деловая встреча, обязательно к ней подготовьтесь. Изучите собеседника вдоль и поперек, устройте опрос среди коллег — словом, сделайте все, чтобы как следует "прощупать" его. Так вам будет легче добиться цели.
Всегда будьте готовы отступить. Как бы парадоксально это ни звучало. Если вы строите разговор из соображений "добьюсь своего во что бы то ни стало, иначе произойдет катастрофа", то автоматически становитесь зависимым и уязвимым — и, как следствие, перестаете управлять разговором. Вспомните очень правильную присказку о том, что "надеяться надо на лучшее, а готовиться к худшему".
Не бойтесь открыто говорить о том, чего на самом деле хотите добиться. Ходить вокруг до около не самая хорошая идея.
Harper’s Bazaar: последние новости
Как говорить, чтобы вас слушали: 5 хороших советов 4 способа правильно расставить жизненные приоритеты Как стать более пунктуальным: 4 практических совета
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты, изуродовавшие себя ради сходства с кумирами2
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве53
Как сейчас живет скандальная звезда «Дома-2»6
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность7
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение