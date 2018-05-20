7 неожиданных вещей, крадущих вашу женскую энергию

По-настоящему счастливыми себя почувствовать женщины смогут лишь тогда, когда реализуются как личность, как жена и мать, как профессионал, который знает свое дело. А добиться всего этого им помогает женская энергия, которая, к сожалению, весьма чувствительна к некоторым факторам. И, например, те вещи, на которые мужчины даже не обращают внимания, очень ранят дам и практически выбивают их из колеи. Ведь вместо того, чтобы думать о своей привлекательности и сексуальности, представительницы прекрасного пола впадают в стресс и судорожно думают, как решить ту или иную проблему. Поэтому мы составили список вещей, которые могут лишить вас женской энергии и силы.

Мусор, грязь и разбросанные вещи

Это мужчины могут перешагнуть через гору разбросанных на полу носков и прочего мусора и спокойно заняться своими делами. А вот женщины — существа более ранимые, поэтому вид беспорядка и грязи приводит их в отчаяние и вгоняет в стресс. Ведь природой так заложено, что дамы являются хранительницами очага и всячески обеспечивают комфорт и уют в доме. И когда все идет не так, как задумано, то это портит настроение и лишает гармонии. И о какой сексуальности может идти речь, когда женщина только и думает о том, как бы поскорее навести чистоту и красоту.

Бессонница

Ученые неоднократно заявляли: чтобы выглядеть привлекательными и молодыми, женщинам необходим продолжительный здоровый сон. А нарушения сна приводят к тому, что они не высыпаются, становятся злыми и неудовлетворенными. Кроме того, все это негативно сказывается на состоянии кожи и вызывает преждевременное старение. Потому, дамы, постарайтесь меньше нервничать и спать не меньше восьми часов в сутки.

Сексуальная неудовлетворенность

Некачественный секс, так же, как и его отсутствие, самым негативным образом сказывается не только на физическом, но и на психологическом здоровье женщины. Ведь дама расцветает лишь тогда, когда чувствует себя желанной, сексуально раскрепощенной и любимой. Но а если ее избранник всячески демонстрирует, что в постели она так себе (хотя зачастую и сам не может показать ничего выдающегося), постепенно теряет к ней интерес и начинает заглядываться по сторонам, то женщина замыкается в себе, перестает ощущать себя привлекательной и начинает обрастать всевозможными комплексами.

Разочарование и чувство вины

Разочарование в своей жизни, поиск всевозможных недостатков и бесконечное чувство вины — еще один пункт, разрушающий женскую энергию. Эксперты обращают внимание на то, что в этом мире женщины и мужчины по-разному реагируют на критику. Представители сильного пола, например, тут же кидаются отстаивать свою правоту, зачастую применяя в качестве аргумента свою силу. А вот дамы спешат тут же признать себя виноватыми и бросаются делать все, чтобы загладить это чувство вины. Хотя они и не должны были этого делать, просто кто-то захотел воспользоваться их беспомощностью и беззащитностью. В результате подобных манипуляций страдает именно женская энергия.

Отсутствие дела для души

Если женщина бездельничает, у нее появляются странные мысли, которые порой выливаются в весьма неожиданные поступки. Так, например, имея в своем арсенале кучу свободного времени, дама, вместо того, чтобы найти себе хобби или пройти какие-нибудь интересные курсы, начинает копаться в своей жизни, выискивать недостатки у своего партнера и повод его приревновать к какой-нибудь симпатичной коллеге или знакомой. Эксперты уверяют, что ни к чему хорошему это не приводит, тем самым женщина лишь разрушает себя и свою жизнь.

Зависание в социальных сетях

Психологи утверждают, что чем больше времени мы проводим в социальных сетях (перенося туда реалии и словно проживая там свою жизнь), тем более уставшими и изможденными мы себя чувствуем. Вспомните, что после многочасового марафона, проведенного за обсуждением очередных новостей или перемывания косточек коллегам вы наверняка ощущали себя опустошенными, а на все остальное сил уже не было.

Сплетни и интриги

Подруги, безусловно, играют важную роль в жизни каждой женщины. Однако если подруга все свое время проводит за обсуждением жизни того или иного знакомого, а также принимает участие в разборках и интригах, то, по мнению психологов, вскоре она будет чувствовать себя эмоционально опустошенной, словно она не за разговорами время проводила, а разгрузила вагон, не меньше. Стоит ли объяснять, что отдав все свои эмоции подругам, она уже не сможет ничего привнести в семью. Просто потому, что ей самой потребуется подзарядка.