5 советов для поддержания психического здоровья

Несмотря на то, что каждый пятый человек в мире имеет какую-либо форму психического заболевания, обращаться за помощью — особенно в России — по-прежнему не принято. Для кого-то трудно просто признать наличие проблемы, для других — сложно найти деньги на специалиста. Но психотерапевты утверждают, что для изменения душевного равновесия достаточно тех инструментов, которые находятся в наших руках.

1. Записывайте свои мысли

Специалисты по тайм-менеджменту и коуч-тренеры предлагают записывать каждую задачу, идею или проект, который необходимо решить. Это может быть как списком покупок, так и коллективный рабочий проект. Джулия Кэмерон, автор бестселлера «Путь художника» предлагает технику под названием «утренние страницы», согласно которой ты должна каждое утро писать около 750 слов в дневник. В них не обязательно должен быть смысл — это просто поток сознания, который позволяет прояснить разум и подготовиться к работе днем. Дэвид Клоу, лицензированный брачный терапевт и автор книги «Ты не сумасшедший» пишет:

Вентилирование мыслей помогает избавиться от собственных разочарований.

Не лишним будет описать собственные эмоции — это отличный способ проработать внутренний конфликт или осознать ощущения вокруг определенной ситуации. Кроме того, это поможет повысить уровень уверенности в себе: однажды вы сможете оглянуться назад и посмотреть, какой большой путь вы прошли. Отметив то, что ранее вам уже приходилось принимать сложные решения, вы получите больше уверенности в этой способности в будущем.

2. Регулярно гуляйте

Один из способов снять напряжения и избавиться от навязчивых мыслей — перевести энергию в физическую форму, например, в ежедневную прогулку. Некоторые специалисты предлагают долгие прогулки как способ лечения симптомов депрессии, учитывая, что в сочетании с положительным воздействием солнечного света и свежего воздуха этот способ признан эффективным. Достаточно прогуливаться в течение 20-минут каждый день — вы можете планировать небольшую прогулку по кварталу утром или выделять на это время в обед.

3. Если нервничаете, спрашивайте себя «Ну и что?»

Во время очередного приступа тревожных мыслей задайте себе этот простой вопрос, чтобы выяснить причину своего беспокойства. Предположим, вы волнуетесь о том, что вас уволят. Спросите себя, что в этот момент произойдет с вами. Первый ответ на вопрос может прозвучать пугающе: вы зависите от зарплаты, трудно будет платить за квартиру, это может повлиять даже на ваши отношения. Но продумайте, что бы вы сделали в такой ситуации?

Вы можете найти квартиру дешевле, новую работу, оплата за которую может оказаться выше да и перспектив будет больше. А если ваши отношения портятся из-за разного отношения к деньгам, и обсудить их не представляется возможным — подумайте, есть ли у них будущее. Задавайте вопрос «ну и что?» до тех пор, пока не придете к осознанию, что что бы не произошло, вы всегда найдете выход.

4. Меняйте отрицательные мысли на положительные

Возьмите негативные стороны своей жизни и найдите в них другой смысл. Например, если вы подвержены стрессу из-за работы, потому что ее стало слишком много, подумайте о том, как много вы сделали, сколько материальных благ за это вернется и какую роль ваше трудолюбие сыграет в будущем. Если вы находитесь на грани, используйте это как повод начать что-то менять в своей жизни. А если вы относитесь к той категории людей, которые винят себя за то, что решили провести выходной в кровати, — подумайте о том, что на этой неделе вам действительно нужен дополнительный отдых.

5. Выходите из цикла

Трудно думать о чем-то важном, когда вы действительно измотаны или устали, так что учитесь делать паузы и размышлять. Подумайте о двух или трех позитивных аспектах своей жизни: что приносит вам радость, чем вы гордитесь или о том, кто вас любит. Это поможет облегчить ощущение тоски и обиды. Вспомните даже приятный горячий душ, который вы приняли с утра — разве это не повод быть благодарной за свою жизнь?