Как быстро вы соображаете: проверьте мозг

Если вы относите себя к числу людей сообразительных и умеющих принимать решения в любой ситуации, то сейчас у вас будет возможность это проверить. Предлагаем вам 10 вопросов, ответ на каждый вопрос вам придётся найти всего за 10 секунд. За каждый правильный ответ начисляйте себе один балл. Начинаем?

1. Посмотрите на первую картинку пару секунд, а потом скажите, сколько изображено машин.

2. Вам предлагается заготовка для создания кубика. Как будет выглядеть готовый кую? Выберите один вариант из четырёх.

3. Представьте, что участвуете в марафоне и обогнали бегуна, который был на втором месте. На каком месте теперь вы?

4. Вставьте на место пропуска слово, которое было бы окончанием первого и началом второго: обы (…) ка.

5. Решите задачу. Озеро зарастает лилиями, причём ежедневно число лилий увеличивается вдвое. Полностью озеро зарастает за 36 дней. Через сколько дней зарастёт половина озера?

6. Перед вами картинка с тремя фигурами. Нужно понять, какая из предложенных фигур должна быть на четвёртом месте.

7. Лиза не ниже Славы. Таня выше Ильи. Маша была бы самой низкой, если б не было Славы. Илья и Лиза одного роста. Кто же самый высокий?

8. Мальчик пинал мяч примерно на два метра от себя, причём после каждого пинка мяч возвращался к мальчику. Как это возможно?

9. В каких-то месяцах 31 дней, в каких-то — 30. А в каких месяцах 28 дней?

10. Что такое «лунула»?

А в конце видео узнайте, о чём говорит ваш результат.