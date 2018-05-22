Послеродовая депрессия жены: что делать мужу

На наше счастье, настал тот период, когда депрессию постепенно прекращают считать ленью и притворством. Всё меньше разносится лозунгов «Соберись, тряпка!» и «В наше время никаких депрессий не было», но мы по-прежнему мало понимаем, что это за состояние, как его заметить и, главное, как можно помочь человеку в депрессии. Особенно если этот человек женщина, мать маленького ребёнка.

Каково жить с женщиной в депрессии?

Вы вместе так ждали этого малыша. Она закупала маленькие ползунки и вставляла фото УЗИ в рамочки. Казалось, что всё было прекрасно. Но после рождения такого долгожданного ребёнка она вдруг начала постепенно меняться: почти не улыбается и часто кричит, плачет без причины, не помнит, когда в последний раз мыла голову и что ела на завтрак.

Ей всё не так, кажется, что ни делай, ей всё не нравится. Между вами полнятся обиды, пропала лёгкость и непринуждённость жизни. Вам всё меньше хочется возвращаться домой, ведь там «мегера» с младенцем, претензии и слёзы.

Многие мужчины в этот момент сильно отдаляются от своих жён, выносить крикливую и вечно недовольную женщину очень трудно. И редко кто задумывается, что в этот момент она как никогда может нуждаться в вашей помощи, потому что это не просто плохое настроение, не капризы и не «стервозность», а самая настоящая депрессия.

Как распознать депрессию у жены?

Обычно послеродовые депрессивные расстройства развиваются в первые пару месяцев после родов. Когда молодая мать по полной окунается в заботы о ребёнке. Новая трудная деятельность, гормональная перестройка организма, не оправившееся после родов тело и ещё многое другое могут постепенно ломать хрупкий психический баланс человека. Как любящего мужа вас должны насторожить следующие симптомы:

Выраженная плаксивость и плохое настроение больше чем 2 недели подряд. Если вы замечаете, что уже 2 недели супруга часто плачет, с утра в плохом настроении, часто срывается на крик, то, похоже, пора задуматься о том, а не нужна ли ей помощь.

Проблемы с памятью и концентрацией внимания. Она забывает, какой сегодня день и когда она в последний раз ела. Не помнит, давала ли сегодня ребёнку лекарство, у неё часто подгорает или выкипает еда на плите и т.д.

Негативный взгляд на будущее, претензии и выраженная тревога.

Проблемы со сном и аппетитом. Тут может быть либо бессонница, когда она не может уснуть до 5 утра, либо, наоборот, такая сонливость, что она хочет спать по 18-20 часов в сутки и практически отключается у дверного косяка. Проблемы с питанием отражают нарушенный контакт с собственным телом, тогда женщина может перестать чувствовать вкус пищи или заедать негативные эмоции.

Гиперконтроль и выраженный перфекционизм. Пропущенная прогулка с ребёнком воспринимается как трагедия, неровно сложенное детское бельё ввергает в истерику, диатез на попе малыша трактуется как материнская несостоятельность.

Что я могу сделать?

Когда молодая мать погружается в депрессию, ей очень трудно оценивать реальность. Кошмар в её голове застилает сознание, поэтому женщина становится отстранённой и будто чужой. И в этот момент очень важно, чтобы рядом был близкий человек, который бы понимал её состояние и помогал ей осознавать то, что происходит с ней. И здесь простое, сказанное в лоб: «Да у тебя депрессия, дорогая!» — сработает с точностью до наоборот.

Мать и так рвёт все свои душевные силы, чтобы справиться с собой, а ей ещё и укажут на её «ненормальность». Советы вроде «Всем тяжело, и все справляются» только добавят масла в огонь. С человеком, погружённым в душевную смуту, стоит обращаться как с тем, кто сломал ногу. Ведь если кто-то ломает себе ногу, мы не говорим: «Соберись, тряпка!».

Мы сочувствуем ему и даём костыли, помогаем добраться до врача, меняем повязки и следим, чтобы место перелома не воспалялось. Мы жалеем человека и стараемся сделать ему приятное. Так вот депрессия — это тот же перелом.

Только сломалось в голове, там, где невооружённым глазом не видно. Сломались резервы преодоления психики, нарушился обмен нейромедиаторов, и всё пошло наперекосяк. И вот с этим внутренним переломом женщина вынуждена заботиться о ребёнке!

Признайте, что ей тяжело. Как часто мы слышим от близких: «Да от чего ты устала, ты же дома сидишь?!». Материнский труд не заметный, подумаешь, менять подгузники и носить на руках. Но когда мать «ломается», всем почему-то становится очень плохо.

Посмотрите на свою жену и просто признайте, что ей сейчас нелегко. Обратите внимание, как она устала. Посмотрите в её потухшие глаза, разглядите за претензиями и обидами призыв к помощи и скажите: «Похоже, тебе тяжело. Ты очень устала».

Начните предлагать помощь чуть больше. Сломавшийся человек уже не может нести свою нагрузку, возьмите чуть больше обязанностей, чем раньше. Важно, чтобы молодой матери удалось восстановить свои базовые потребности (сон, еду и отдых). Начните вставать к ребёнку ночью, позаботьтесь о любимой еде для жены и организуйте ей как минимум 2 часа в неделю свободного времени.

Проводите время вместе без ребёнка. Молодая мать в депрессии чувствует сильное одиночество. Ей кажется, что никто не понимает её проблем. Организуйте для своей жены и себя время, чтобы она почувствовала, что рядом с ней любящий человек. Наполните это время прогулками и простыми разговорами, только не о быте и общем ребёнке, а о вас двоих. Обсуждайте планы на отдых, планируйте сходить в театр, к друзьям, говорите о том, какое кино сегодня вечером посмотреть. Проводите это время так, как будто у вас нет никакого ребёнка, а есть только вы.

Помогите обратиться к врачу. Это главный и самый сложный этап помощи человеку в депрессии. Молодые матери очень боятся этого, им кажется, что их сразу запишут в сумасшедшие, отберут ребёнка, обсмеют и Бог знает, что ещё сделают. Возьмите её за руку и скажите: «Я буду с тобой, я буду тебя защищать, я знаю, как тебе нелегко!». И прямо за руку, поддерживая и заботясь, помогите ей дойти до психотерапевта или врача-психиатра.

Почему так важно лечить послеродовую депрессию?

У депрессии есть грозное и страшное осложнение — психоз. Это когда сгорают последние островки надежды и жизнь теряет всякий смысл. Именно тогда матери шагают из окон со своими младенцами на руках или в беспамятстве причиняют вред детям.

И тут правда становится уже не важно, слабая или сильная была эта женщина, справлялась или не справлялась, сейчас её и ребёнка просто нет. А могли бы жить и расти вместе. Так вот, чтобы наши дети росли, а матери иногда улыбались и обнимали их, нам и нужно поддерживать молодых матерей в депрессии. Посмотрите на свою любимую женщину, которая подарила вам ребёнка. Вспомните, когда она в последний раз улыбалась и спала вдоволь.

Вспомните, как полюбили её и захотели создать с ней семью. Почему она так изменилась сейчас?! Почему потух огонь в глазах, почему появились претензии и обиды? Если между вами существуют отношения, если она всё ещё вам дорога, то есть смысл подумать о том, что с ней сейчас происходит и как вы можете помочь. Потому что если не вы, то кто?!