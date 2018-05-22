Финансовые ошибки, которые делают даже умные женщины

Даже если вам кажется, что вы принимаете вполне мудрые решения, касающиеся ваших финансов, то поверьте, что это не так. Мы собрали основные советы, которые помогут сохранить и приумножить ваш капитал.

Так уж устроены дамы, что им гораздо интереснее заниматься более актуальными вещами, чем, скажем, проверять баланс своих счетов, планировать свой бюджет или думать о том, как лучше управлять своими сбережениями. Все это, считают финансисты, прерогатива мужчин, однако женщинам тоже можно дать несколько ценных рекомендаций, которые спасут их от необдуманных трат и, как результат, разорения.

Перекладывают финансовые вопросы на мужчин

К сожалению, насколько самостоятельной бы ни была женщина, она все равно старается важные финансовые вопросы переложить на сильные мужские плечи. Мудрые дамы, конечно, тоже не спорят с тем утверждением, что основной добытчик в семье — мужчина, однако делают некий семейный задел на будущее и стараются пополнять эти запасы, чтобы обезопасить себя от рисков, если вдруг благоверный останется на какой-то момент без заработка.

Кроме того, эксперты рекомендуют не забывать о собственных финансовых накоплениях, которые (в самом минимуме) должны быть равны вашим обычным ежемесячным расходам, умноженным на три.

Совершают импульсивные покупки

Психологи уверены, что лучшее средство от хандры и депрессии — удачный шопинг. Но чтобы он действительно был таким и приносил вам лишь удовольствие, научитесь не поддаваться сиюминутным желаниям и не покупайте вторую такую же блузу, которая уже висит в вашем шкафу, десятую пару однотипной обуви или «полезные» мелочи для дома, которыми вы так и не воспользуетесь.

Поэтому, чтобы не потратить на всякую ерунду внушительную сумму денег, заранее продумайте список покупок и обязательно возьмите его с собой, когда отправитесь в очередной раз по магазинам.

Не проверяют ежедневно состояние своего счета

Финансисты напоминают, что проверка счета — это как ежедневное отслеживание собственного веса. Ведь если вы будете каждый день вставать на весы, то сможете проследить динамику и скорректировать свои привычки. То же самое касается вашего финансового счета. Возьмите за правило ежедневно просматривать свой баланс — так вы сможете обезопасить свои счета и отслеживать, на какие покупки уходит больше всего денег.

Тратят больше средств, чем находится на карте

Зачастую уйдя в шопинг-загул, женщины перестают себя контролировать и необдуманно тратят гораздо большую сумму, чем могут себе позволить. Это все приводит к тому, что они залезают в так называемый сверхкредитный лимит, возвращать который придется в гораздо большем объеме, чем они потратили.

И если у вас есть, скажем, кредитные карты, постарайтесь следить за тем, как вовремя вы возвращаете денежные средства, чтобы не уйти в минус и не начать работать исключительно на банк. Также не лишним будет уточнить, какие проценты на вашей карте, и по возможности постараться их снизить (путем рефинансирования в этом же банке или любом другом, который предложит выгодные условия).

Испытывают стресс от вопросов про деньги

Недавние исследования американских ученых показали, что даже самые богатые люди планеты испытывают беспокойство в вопросах, касающихся непосредственно их накоплений. Другими словами, вы постоянно думаете о том, сколько денег на данный момент находится в вашем кошельке (или банковском счете), можете ли вы себе позволить очередную дорогую покупку или легко обойдетесь без нее.

Кроме того, эксперты определили, что расставаясь со значительной суммой, большинство людей испытывают стресс и даже панику. Поэтому они рекомендуют научиться контролировать свои эмоции и попытаться смотреть на свои финансы как бы со стороны, чтобы увидеть всю полноту картины (то есть сколько у вас есть денег на данный момент, какие траты вас ожидают в ближайшем будущем, что нужно сделать, чтобы приумножить свой капитал и так далее).