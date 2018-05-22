Ещё
Как скандалят разные знаки зодиака
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как скандалят разные знаки зодиака 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk

Овен

(с 21 марта по 20 апреля)
Поорать, потопать ногами, повизжать и хлопать дверьми — любимое занятие Овнов. Из их ртов изрыгаются километровые проклятья (они порой доходят до троюродной бабушки брата жены его кузена). Только всерьез эти оры воспринимать нельзя — так Овны просто выпускают пар.

Телец

(с 21 апреля по 21 мая)
Начинают спор на ровном месте, убеждают оппонента в неправоте методично и ужасно нудно, а когда их не понимают — заводятся и начинают психовать. Отходят быстро, но вот извиняться не будут никогда.

Близнецы

(с 22 мая по 21 июня)
Виртуозы по части оскорблений. Но встревать в скандалы все-таки не любят: скажут кому-то гадость пару раз, а он потом почему-то разговаривать не хочет. Идиот какой-то.

Рак

(с 22 июня по 22 июля)
Кричать до хрипоты — это не для них. А вот поучать, докучать и выводить из себя умными советами — еще как для них. Так что голос не повышают. Скорее, долго и муторно, с расстановкой и удовольствием расскажут, почему ты дурак.

Лев

(с 23 июля по 21 августа)
Скандалить не любят — не царское это дело. А вот слушать, как скандалят другие, — это да, барское увлечение.

Дева

(с 22 августа по 23 сентября)
Давят аргументами и холодной логикой. Да и вообще, кричат как-то… без души. Не чтобы отпустило, а чтобы их просто лучше слышали. Так даже и не интересно совсем.

Весы

(с 24 сентября по 23 октября)
Скандалить без причины не любят, поэтому кричат только тогда, когда оппонент это заслужил. Другое дело, что Весы в принципе считают всех остальных идиотами и не орут на них постоянно только чудом.

Скорпион

(с 24 октября по 22 ноября)
Скандалят красиво — выдумывают такие оскорбления, что хоть с блокнотом за ними ходи и записывай, повышают и понижают голос так, будто играют на скрипке, и получают от этого процесса невероятное удовольствие.

Стрелец

(с 23 ноября по 22 декабря)
Базарное хамло, скандалят даже тогда, когда причины, в общем-то, для этого нет. Знают все матерные слова и их производные и с удовольствием их употребляют. Никакого эстетического оргазма от их ора не жди — все грязно, мерзко, и после скандала со Стрельцом хочется помыться.

Козерог

(с 23 декабря по 20 января)
Вообще, Козероги не любят спорить и выяснять отношения — они очень дорожат дружбой и близкими людьми. Но, если начинают скандалить, — пиши пропало: они припомнят все свои недовольства и после бурной ссоры прекратят всяческое общение.

Водолей

(с 21 января по 19 февраля)
Отбривать обидчиков и виртуозно обзываться в ответ — это конек всех Водолеев. А вот начинать скандал они не любят — жизнь прекрасна и удивительна, и тратить время на разжигание ненависти им просто лень.

Рыбы

(с 20 февраля по 20 марта)
Рыбы — чертовы эстеты. И скандалы они не любят исключительно потому, что люди, когда орут и брызгают слюной, становятся фу какими некрасивыми. Так что, если кричат на них, они многозначительно молчат.
Peopletalk: последние новости
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам В королевской семье прибавление. Кейт Миддлтон родила третьего ребенка! Как сделать такой же оттенок волос, как у Меган Маркл?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыта неожиданная бытовая причина ожирения2
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье4
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила13
«Полный рот зубов, а всё с грудью!»23
Зрелые модели снялись в бодипозитивной рекламе9
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чём говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:08
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
Звёзды Экономика
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение