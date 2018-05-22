Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым

Если вам нравятся головоломки и загадки, то сейчас у вас будет возможность попрактиковаться. Но учтите: эти загадки сложны, поэтому найти правильный ответ могут единицы. Хотите испытать себя? Тогда начнём.

1. Посмотрите на картинку. Здесь множество букв в полном беспорядке, но среди них всё-таки есть одно слово. Найдите его.

2. Ответьте на вопрос. Доктор выписал бабуле четыре сильнодействующие таблетки от гриппа: две таблетки убивают вирус, ещё две избавляют от кашля. Выглядят и пахнут таблетки одинаково. Бабушка их перепутала, но если она примет их не в той последовательности, то это грозит трагедией. Прямо сейчас она должна принять одну таблетку от вируса и одну от кашля. Как ей выбрать правильные таблетки?

3. Решите детективную загадку. В больничной палате найдена мёртвая пациентка. Единственно возможное орудие убийства — ножницы. Но у жертвы нет проколов и порезов. В палате нет ни единой капли крови. Как же её убили?

4. Вы долго искали сокровища и наконец нашли их в пещере на необитаемом острове. Но пещера оказалась ловушкой: как только вы открыли сундук, опустилась закрывающая единственный вход решётка. Но рядом лежат синий, красный и золотой ключ и записка со странными словами. Каким ключом открывается решётка?

5. Одинокий странник в пустыне нашёл несколько мешком с песком, потом разбросанные продукты и ещё позже разбросанную одежду разных размеров. В конце концов он увидел почти полностью обнажённое тело мужчины с поломанной спичкой в руках. Что произошло?