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Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
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Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым 

Рамблер 8 часов назад
Если вам нравятся головоломки и загадки, то сейчас у вас будет возможность попрактиковаться. Но учтите: эти загадки сложны, поэтому найти правильный ответ могут единицы. Хотите испытать себя? Тогда начнём.
1. Посмотрите на картинку. Здесь множество букв в полном беспорядке, но среди них всё-таки есть одно слово. Найдите его.
2. Ответьте на вопрос. Доктор выписал бабуле четыре сильнодействующие таблетки от гриппа: две таблетки убивают вирус, ещё две избавляют от кашля. Выглядят и пахнут таблетки одинаково. Бабушка их перепутала, но если она примет их не в той последовательности, то это грозит трагедией. Прямо сейчас она должна принять одну таблетку от вируса и одну от кашля. Как ей выбрать правильные таблетки?
3. Решите детективную загадку. В больничной палате найдена мёртвая пациентка. Единственно возможное орудие убийства — ножницы. Но у жертвы нет проколов и порезов. В палате нет ни единой капли крови. Как же её убили?
4. Вы долго искали сокровища и наконец нашли их в пещере на необитаемом острове. Но пещера оказалась ловушкой: как только вы открыли сундук, опустилась закрывающая единственный вход решётка. Но рядом лежат синий, красный и золотой ключ и записка со странными словами. Каким ключом открывается решётка?
5. Одинокий странник в пустыне нашёл несколько мешком с песком, потом разбросанные продукты и ещё позже разбросанную одежду разных размеров. В конце концов он увидел почти полностью обнажённое тело мужчины с поломанной спичкой в руках. Что произошло?
Женский форум
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