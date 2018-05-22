Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики

Первое платное рекламное объявление было опубликовано в 1936 году во французской газете. С тех пор реклама преследует нас повсюду. Однако за прошедшие десятилетия рекламодатели научились делать рекламу так, чтобы она привлекала максимум внимания. И вот какими уловками они пользуются.

1. Символическое уменьшение цены. Ценники вида «4,99» — самый популярный ход. Экономии для покупателя нет, зато он получает моральное удовлетворение из-за того, что кажется, будто товар куплен за «четыре с чем-то», хотя на самом деле за все пять.

2. Обманчивая реклама. Сегодня любимое средство маркетологов — компьютерная графика. С её помощью можно сотворить чудеса, создав идеальный продукт. Причём даже задолго до того, как он действительно будет производиться.

3. Искусственное завышение цены с последующим её снижением. Типичный приём, который нечестные торговцы применяют во время распродаж. Покупателю кажется, что товар нереально подешевел, хотя на самом деле сниженная цена — это как раз нормальная цена.

4. Социальное одобрение. Покупателю легче приобрести товар, о котором хорошо отозвались другие люди или специалисты. «100 процентов стоматологов рекомендуют», «9 из 10 женщин одобрили», «Эксперты советуют использовать» — очень знакомые фразы, не правда ли?