Голодные игры: кого и почему возбуждает лишний вес

Пока одни люди ходят в спортзал и считают калории, другие борются за каждый новый килограмм. Да, это не опечатка, именно за каждый новый килограмм. Трудно себе представить, что кого-то всерьез заводит мысль о том, что они или их партнеры будут набирать вес, но так оно и есть. Этот фетиш называется «фидеризм», и у него миллионы последователей.

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Одних возбуждают стройные люди, других — полные, и это совершенно нормально, потому что наши вкусы, как и мы сами, разные. Тяга к полным людям еще не сделает тебя последовательницей фидеризма, для него нужное кое-что посерьезнее.

Корми и будь накормлен

Фидеризм — это фэт-фетиш, который сфокусирован на эротическом процессе приема пищи, кормлении и наборе веса. В рамках этого фетиша различают две роли: «фиди» (feedees) и «фидер» (feedeer). Первые получают сексуальное удовольствие от идеи набора веса. В социальной сети Feabie, созданной специально для знакомства людей с подобными наклонностями, им дают следующее определение. «Фиди или „гейнеры“ (gainers) — это мужчины или женщины, которым нравится становиться больше, толще и / или круглее». Там же есть приписка, что «для некоторых фиди идея лишиться здоровья, вплоть до полной неподвижности, — это тоже часть фантазии, но для большинства оставаться физически полноценным, становясь при этом крупнее, в приоритете».

Фидеры же — это те, кому нравится кормить своих партнеров, наблюдая, как те набирают вес.

Все из детства

Многие приверженцы фидеризма стали проявлять интерес к набору веса и ожирению в юном возрасте. «Меня всегда тянуло к толстым людям, — объясняет Пэтч Лампкин, фиди. — Мне нравилось, как выглядят их тела, и мне нравилось смотреть, как они едят. Когда я был ребенком, я засовывал под одежду подушку, воображая себя супертолстым. Мне также нравилось играть в грязи или быть измазанным едой. Это вызывало во мне чувство возбуждения еще до того, как узнал, что оно носит сексуальный характер».

Другой фиди Мартин Сильва вспоминает: «Это началось, когда мне было лет 14. Мне нравилась думать о девушках, которые толстеют. Я представлял себе, как они будут выглядеть, если наберут 10, 20 килограммов, и мне казалось это очень эротичным. В то же время я возбуждался и от мысли, что сам буду набирать вес — я представлял себе, что меня будет кормить девушка».

Мелкие детали

Как любой другой фетиш, фидеризм обладает множеством оттенков и полутонов. То есть даже при наличии общего знаменателя каждый находит в этом «фан-клубе» что-то свое, что «цепляет» именно его. Какие же составляющие фидеризма самые популярные?

Обжорство (stuffing). Английский глагол stuff применим не только в контексте еды, он скорее означает «набивать», как «набивать мягкую игрушку». Так что, может быть, точнее будет сказать «набивание живота». Обжорство для многих уже само по себе является фетишем. Людям нравятся немедленные эффекты от полного желудка: сонливость, тяжесть, натянутая кожа на животе. На форумах они описывают, как много могут съесть и как будут себя после этого чувствовать.

Замеры. Если для огромного количества людей увеличивающаяся цифра на весах или на сантиметре — повод для расстройства, найдутся и те, кто будет только рад. Некоторые фиди постоянно измеряют свое тело: охват талии, бедер, рук… Чем сильнее увеличивается их цифра, тем счастливее они себя чувствуют.

Унижение. Многие фиди признаются, что их заводит, когда их называют «жирухами» или отпускают уничижительные замечания относительно их веса.

Морбидное ожирение. Некоторые фиди фантазируют о том, что они наберут столько, что просто не смогут двинуться с места и, в конце концов, умрут от ожирения.

Сколько вешать в граммах?

На вопрос, сколько бы вы мечтали весить, участники форума фидеров отвечают по‑разному. Минимальная цифра составляет примерно 100 кг, но многие признаются, что, будь их воля, они бы с радостью «раздались» до 300 и более.

«Честно, если бы ситуация располагала, я бы ел и рос до предела. Если бы я был уверен, что рядом будет кто-то, кто помог бы мне справляться с бытовыми делами, когда мне самому это будет трудно. Плюс я должен быть уверен, что кто-то останется со мной, когда я стану «слишком» большим.

Сейчас мой вес колеблется в районе 167 кг, но четыре месяца назад я весил 179. Прежде чем перейти рубеж 180, я проанализировал ситуацию. Моя спина болела, и мне было довольно трудно посещать уборную. Поэтому я сбросил пару килограммов. Но если бы обо мне кто-то заботился и хотел бы, чтобы я стал таким огромным, я бы согласился.

Огромный живот — это моя давняя фантазия. Годами я смотрел на себя в зеркало и хотел, чтобы мой живот стал больше».

Но почему?

Не нужно путать фидеризм с философией бодипозитива. Как ни странно, у этого фетиша гораздо больше общего с фэт-шеймингом. Приверженцы фидеризма не стремятся принять и полюбить себя и своих близких такими, какие они есть. Напротив, их тела лишь тогда начнут удовлетворять их, когда изменятся до неузнаваемости.

В корне этого фетиша лежит желание передать кому-то контроль за своей жизнью, переложить на кого-то другого ответственность. Стремясь к полной иммобилизации, фиди желают стать абсолютно беспомощными. Фидеризм очень близок к некоторым БДСМ-практикам, возможно, в более деструктивном их воплощении, потому что носит долгосрочный характер.

Чем бы вы ни занимались, что бы вас ни возбуждало, берегите свое здоровье и любите себя.