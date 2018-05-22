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Писательница подняла в Сети тему мужской агрессии
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Писательница подняла в Сети тему мужской агрессии 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Шотландская писательница Элизабет Мэй (Elizabeth May) запустила в своем Twitter-аккаунте тред, где предложила девушкам поделиться историями о назойливых и пугающих приставаниях мужчин. Флешмоб собрал несколько тысяч печальных рассказов.
«Привет, девушки! Ретвит, если вы сталкивались с пугающей реакцией со стороны мужчины, когда вы игнорировали или отвергали его знаки внимания. Если вы можете поделиться опытом в комментариях, хочу вас услышать», — написала Мэй. За сутки публикацией поделились почти девять тысяч человек, пост прокомментировали более двух тысяч пользователей из разных стран.
Чаще всего девушки делились историями о том, как мужчины принимали их дружелюбие за романтический интерес. Как правило, это касалось жертв, занятых в сфере обслуживания, к примеру, официанток, которые по долгу службы обязаны быть приветливы со всеми. Позднее ухажеры были очень разозлены крушением своих надежд и проявляли агрессию. Одной из девушек даже пришлось работать с таким мужчиной: его назойливые приставания закончились увольнением, однако он был уверен, что это несправедливо.
Многих женщин приводило к печальной ситуации желание казаться доброй и милой. «Я устала позволять ему думать, что его глупость приемлема», — заявила одна из собеседниц. Стоило всепрощающей девушке показать характер, как казавшийся ей близким человек загнал ее в угол и стал угрожать.
Одна из девушек заявила, что в этом вопросе очень удачлива, так как не пострадала физически, но вполне может написать пятитомник о реально существующих мужчинах под названием «Времена, когда странные мужчины называли меня мразью». Мэй поддержала ее: «Вот это чувство „счастья“, которое меня захватывает. Потому что мы чувствуем себя „счастливыми“ из-за того, что не были избиты или убиты», — сочувствовала она.
Ряд пользователей решили, что над этой темой можно пошутить, и даже подвергли рассказы девушек сомнению: по их мнению, часть рассказов могли быть выдумкой. «Да вы серьезно обвиняете более двух тысяч женщин во лжи», — прокомментировала нападки Мэй.
Аккаунт писательницы насчитывает более 20 тысяч подписчиков. В информации о себе она указала, что не только является автором нескольких книг, но и активно интересуется антропологией.
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