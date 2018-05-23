Ошибки женщин, от которых сбегают мужчины

Каждая пара сталкивается с проблемами и разногласиями, которые вредят отношениям. Чтобы сохранить любовь и сделать отношения лучше необходимо постоянно работать над ними и искоренить ошибки, которые совершают большинство женщин.

Критика

Критикующий человек всегда будет думать, что он делает это только с благими намерениями, но даже если это действительно так, объект критики быстро сбежит от таких отношений. Люди видят свои недостатки и воспринимают плохую оценку почти всегда негативно, если ее неправильно преподнести.

Контроль

Постоянный контроль отпугивает партнера, а особенно мужчинам необходимо чувствовать ответственность. Любой человек устанет от постоянных напоминаний и проверок.

Чувства

Многие привыкли думать, что мужчины не плачут, но на самом деле им необходим партнер, способный утешить и ценить их чувства. Каждого можно ранить, поэтому следует относиться к своему партнеру так, как хотелось бы, чтобы он относился в ответ.

Родственники

В моменты ссор бывает трудно устоять и не жаловаться семье или близким друзьям на свою половинку, но при этом нужно уметь сдерживаться и решить проблему наедине. Неурядицы быстро решаются, но эти моменты нередко остаются в памяти третьих лиц, и отношения могут пострадать от вмешательства других людей.

Доверие

Зачастую проблема недоверия в паре скрывается в одном из партнеров. Действительно, сложно доверять возлюбленному после нескольких обманов, но внутренние конфликты нужно решать не вынося их в окружение. Если подозрения оправдываются, нужно решать проблему вместе с партнером, а не терзать его и себя сомнениями.

Опека

Многие пары страдают от того, что матери приучили своих сыновей только получать заботу. Женщинам не обязательно принимать эстафету от свекрови и нужно дать партнеру шанс проявить себя в ухаживании. Чрезмерная опека над партнером может сделать его инфантильным.

Увлечения

Нельзя лишать человека увлечений, даже если они кажутся нездоровыми, например, любители мотоциклов или футбола могут чувствовать себя неполноценными без любимого занятия. Действительно, азартные игры или алкоголизм стоит искоренять из жизни партнера, однако кардинальными изменениями этого делать нельзя. Это касается также друзей спутника жизни, поскольку каждый человек испытывает в них потребность даже если эти люди напоминают плохую компанию.