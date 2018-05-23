Какие вещи могут женщину превратить в мужчину

В бытовой речи часто можно услышать выражение «ведет себя, как мужчина» в отношении женщины. Обычно в этом случае имеется в виду слишком агрессивное и целеустремленное поведение, когда традиционные женские качества — мягкость, уступчивость, снисходительность и терпимость — в характере дамы в большинстве ситуаций не проявляются. Но бывает и так, что женщина в буквальном смысле слова становится мужчиной.

Гендерная дисфория

Этим научным термином медики называют состояние психики человека, при котором он не может внутренне определить свою половую принадлежность. Женщины в этом случае не ощущают себя «100%-ными женщинами». У них есть необходимость проявлять себя с мужской и женской стороны одновременно: одеваться в мужскую одежду, стремиться к победе над мужчинами в спорте и т.д. При этом такие дамы совсем не относятся к гомосексуальному типу и влечение испытывают к противоположному полу.

Гендерная дисфория является тяжелым внутренним состоянием индивидуума, из-за которого ему сложно вписаться в общепринятые нормы морали, поведения и социальной самореализации. Возникает такое отклонение вследствие определенных гормональных нарушений либо становится следствием неправильного воспитания ребенка в период его половой самоидентификации.

Гормональные нарушения

Иногда из-за некоторых аномалий внутриутробного развития или заболеваний беременной матери у плода формируется нечувствительность к гормонам своего пола: у девочек — к эстрогену, у мальчиков — к тестостерону. В период взросления у таких девочек может наблюдаться излишняя маскулинность, поскольку организм, не реагирующий на свой «родной» гормон, начинает реагировать на гормон противоположного пола.

Для этих женщин характерно формирование фигуры по мужскому типу: у них широкие плечи, узкий таз, черты лица нередко напоминают юношеские. Очень часто наблюдается и гирсутизм — чрезмерный рост волос на теле на груди, по низу живота, на лице. Если нет серьезных психологических противопоказаний и женщина все-таки больше склонна считать себя женщиной, ее лечат при помощи гормонотерапии.

Сложнее приходится тем, кто и сам не может точно определить свой пол. В этом случае врачам приходится проводить генетическую экспертизу ДНК для определения хромосомного набора. Если у индивидуума присутствуют только Х-хромосомы, это однозначно женщина. Вообще, вопрос половой принадлежности очень сложный и в нем есть масса нюансов, которыми при необходимости идентификации пола занимается целая команда профессионалов: генетики, психологи, психиатры и т.д.

Неправильное воспитание

В особую группу риска входят девочки, которых неправильно воспитывали в раннем возрасте. Некоторые родители, пылко мечтавшие о сыне, могут воспитывать свою маленькую дочь как мальчика и даже одевать ее соответственным образом. Это сильно травмирует психику ребенка и может в дальнейшем сказаться на жизни женщины самым катастрофическим образом.

Становление половой идентичности человека происходит в несколько этапов. Первый — самый важный. Он заканчивается к 1,5 годам. Такие малыши уже знают, мальчики они или девочки, и учатся вести себя сообразно своему полу. Второй и третий этапы — 3-4 и 6-7 лет. К семилетнему возрасту ребенок полностью дифференцирует себя как девочку или мальчика и ведет себя соответственным образом. Это касается выбора одежды, манеры поведения, рода занятий, игр, компании и пр.

Окончательное формирование происходит в период полового созревания, когда ребенок начинает ассоциировать свой пол конкретно с сексуальностью. Это еще один важный период, во время которого у человека закладываются главные моменты его успешного существования в дальнейшем как счастливой женщины или мужчины. Все эти моменты родители должны четко улавливать и не калечить психику ребенка своими амбициями и желаниями, а помогать ему вырасти полноценной и счастливой личностью.

Психологический гермафродитизм

Про обычный гермафродитизм, когда у одного человека одновременно присутствуют и женские, и мужские половые органы, слышали все. Но есть еще одно явление из этой плоскости — гермафродитизм психологический. О нем широкой публике стало известно относительно недавно. Ярким примером психологического гермафродитизма можно считать модель Андрея Пежича.

Мужчина по паспорту, хромосомному составу и соответствующему набору половых органов, этот юноша ощущает себя одновременно и мужчиной, и женщиной. Недавно Андрей сменил пол и стал девушкой. Причин таких психологических изменений может быть множество. Нельзя исключать и значительную роль современной моды. В модельном бизнесе сейчас наблюдается колоссальный спрос на так называемых «людей третьего пола».

Благодаря своей «половой неопределенности» Пежич стал одной из самых успешных моделей в этом бизнесе и его (ее) гонорары давно достигли заоблачных высот. Андрей востребован в показах как мужской, так и женской линии одежды и вообще является универсальной моделью.

Значение рода деятельности

Еще одна причина, из-за которой женщина может со временем превратиться в мужчину, — особый род деятельности. Некоторые профессии и виды спорта приводят к утрате характерных для женщины черт внешности, характера и развивают в дамах маскулинность. Феминистки, добившись полного равноправия с мужчинами, одновременно взяли на себя колоссальную часть мужских обязанностей.

Женщины кладут асфальт, работают водителем бульдозера, командуют целой армией подчиненных, выходят на боксерский ринг, занимаются бодибилдингом и т.д. Такие виды деятельности приводят к утрате значительной части женских черт: мягкости, кокетливости, нежности, уступчивости. В итоге женщина начинает вести себя и восприниматься окружающими как «товарищ». У мужчин по отношению к таким дамам обычно возникает не сексуальное влечение, а чувство конкуренции, как если бы эти женщины на самом деле являлись мужчинами.