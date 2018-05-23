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Мистические загадки, которые решат самые сметливые
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Мистические загадки, которые решат самые сметливые 

Рамблер 1 час назад
Для решения головоломок не требуется специальных знаний, для этого нужны сообразительность и смекалка. Проверьте себя с помощью видео-теста и узнайте, можете ли вы быстро ответить на каверзный вопрос.
1. Посмотрите на первую картинку и найдите хот-дог, который отличается от прочих.
2. Представьте, что вас запрели в средневековом замке, где обитает множество мистических существ. Перед вами стоят четыре зеркала, в которых отражаются четыре мистических существа: скелет, вампир, палач и ведьма. Но лишь одно из них настоящее, а прочие — иллюзия. Как определить настоящего?
3. Теперь перенеситесь в домик в горах. Там отдыхали четыре туриста, но внезапно получили известие о сходе лавины. У них есть 17 минут, чтобы выбраться. Сделать это можно, лишь перейдя по навесному мосту, под которым разверзлась пропасть. Но есть две сложности: мост выдерживает не больше двоих людей за раз. Кроме того, все туристы идут с разной скоростью: юноша преодолеет мост за 1 минуту, мужчина — за 2 минуты, женщина — за 5 минут, а старичок — за 10 минут. Чтобы обезопасить себя, идущие по мосту должны держать фонарь, но он всего один. Как спастись всем туристам за 17 минут?
4. Автобус двигается со скоростью 60 км/ч. На первой остановке вошли два пассажира, на второй — пять, на третьей три человека вышли, а два сели. Сколько человек сейчас едет в автобусе?
5. Внимательно посмотрите на картинку. Под мостом — пропасть, падение в которую смертельно. У кого из персонажей больше шансов выжить?
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