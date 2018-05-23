Где грань между комплиментами и домогательствами

Под текстами о домогательствах обычно разворачиваются бои не на жизнь, а на смерть. Мужчины гневно вопрошают, чего этим феминисткам еще надо, и мрачно предвещают скорое вымирание человечества из-за того, что с женщинами нельзя будет заводить отношения (почему нельзя повести общение иначе — другой вопрос). Женщины горько резюмируют, что у них хотят отобрать последнее — мужские знаки внимания и возможность хоть иногда «чувствовать себя женщиной». Феминистки отбиваются от первых и вторых, пытаясь объяснить, что не все так плохо, никто не вымрет и разговоры о домогательствах в публичном поле только помогают решить проблему, но никак не угрожают взаимоотношениям мужчин и женщин… Так где же всё-таки проходит граница между комплиментами и домогательствами?

не является при этом очевидно неприятной для другой женщины/всех женщин;

не возвышает женщину путем унижения другой;

не концентрируется на её внешности как на главной ценности;

не сообщает женщине подспудно, что она хороша, только пока выглядит или ведет себя определенным образом;

сказана в ситуации, в которой она уместна. Ответ на этот вопрос, в обсуждениях которого ломается столько копий, на самом деле предельно прост. Комплимент — когда сказанная женщине приятная вещь:

А домогательства — это все остальное.

Как понять, что то, что я делаю, — точно не комплимент?

Не вторгайтесь в личное пространство незнакомых женщин. В патриархальной культуре женщины никогда не чувствуют себя в полной безопасности, находясь среди незнакомых мужчин. Социализация и жизненные опыт приучают их бояться. Нет никакой реальной необходимости лишний раз пугать сколь угодно прекрасную на ваш взгляд незнакомку. И даже ваше искреннее восхищение не перевесит неприятные ощущения, которые доставит ей ваше непрошеное вторжение. Если познакомиться хочется нестерпимо, вежливо и уважительно спросите, разделяет ли женщина ваше желание. И будьте готовы услышать и принять ответ «нет». Но лучше всего знакомиться в специально отведенных для этого местах и ситуациях, где обстановка явно располагает к этому (хотя не стоит думать, что если девушка пришла, скажем, на вечеринку или в клуб, она по умолчанию жаждет с вами познакомиться).

Не пытайтесь получить что-либо от женщины с помощью приятных слов. Комплимент потому и комплимент, что в его основе лежат искренность и бескорыстие. Если вам что-то нужно, и вы подозреваете, что женщина не особенно стремится вам это дать, на место бескорыстия и искренности становится стремление получить выгоду манипуляциями. И так как манипуляции также неизбежно предполагают вторжение и давление — по сути это те же домогательства.

Так как же все-таки сделать женщине комплимент?

Помните, что внешность не определяет девушку. В каждой есть столько всего, чем можно искренне восхититься! Черты характера, жизненные выборы, поступки, умения и стремления, реакция в определенной ситуации, цели, планы… Безусловно, мы обращаем внимание на внешний вид окружающих, и в этом нет ничего плохого, однако не стоит зацикливаться на этом, делать особый акцент.

В культуре, где от женщин требуется всегда быть безупречными, даже безобидная фраза «У тебя красивые глаза» может порой прозвучать как «Только глаза у тебя и красивые», так что подобные вещи лучше оставить до того, как будете уверены, что она поймёт это именно так, как вы имели в виду.

Будьте искренни. Это почувствуют и оценят.

Убедитесь, что женщина чувствует себя в безопасности рядом с вами. Если это не так, даже искренность не поможет.

И — да, разумеется, в сторону мужчин все это работает точно так же. И мужчинам тоже можно и нужно делать комплименты. Но будем честными, когда вы в последний раз видели женщину, преследующую на улице мужчину? Выкрикивавшую ему вслед, какая у него… та или иная часть тела и что она бы сделала с ним, если бы было темно/будь они у неё дома? Открыто пользующуюся своим властным положением по отношению к мужчине? И такие случаи порой бывают — но мы говорим о тенденции. А она, увы, печальная в своей направленности в сторону женщин, хотя очень хотелось бы быстрее прийти к лучшему миру, в котором она исчезла бы совсем.