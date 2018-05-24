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Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
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Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный 

Рамблер 19 часов назад
Психика человека сложна, до сих пор учёные не знают всех механизмов функционирования мозга. Существует множество текстов, которые позволяют определить состояние психики. Ответьте на шесть несложных вопросов и узнайте, как обстоят дела с вами. На каждый ответ у вас всего 10 секунд!
1. Посмотрите на картинку, где изображены три дороги. Какая отличается от прочих?
2. Внимательно изучите следующую картинку и скажите, это одна фотография или несколько?
3. Теперь взгляните на ещё одно изображение. Перед вами выпуклая или впалая маска?
4. Как вы думаете, что общего между зонтом и пистолетом?
5. Посмотрите, как движется поезд. А теперь скажите, куда он движется: к вам или от вас.
6. А теперь вопрос на внимательность: какой вопрос был первым?
А теперь посчитайте число правильных ответов. Если вы верно ответили на все вопросы, то у вас точно есть отклонения: вы либо псих, либо гений. Дело в том, что обычные люди редко замечают подвохи при просмотре иллюзий и отказываться от ответов на странноватые вопросы. Люди с отклонениями замечают даже то, что кажется незаметным, и отвечают на любые вопросы, даже самые странные.
Женский форум3
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