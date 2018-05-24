Раскрыты секреты выигрыша в играх

Простые игры — отличный способ развлечься, когда есть несколько свободных минут. Но даже в «Крестики-нолики» или «Камень-ножницы-бумага» неприятно проигрывать, не правда ли? Но сейчас вы узнаете, как стать непобедимым.

1. «Камень-ножницы-бумага» — одно из самых популярных развлечений, не требующее ни оборудования, ни особых умений. Чтобы всегда выигрывать следите за пальцами соперника, тогда вы сумеете предугадать его ход. Помните, что подавляющее большинство мужчин начинают с камня, а женщины — с ножниц. Если вы играете не один раунд, то имейте в виду, что почти никогда человек не выбросит три одинаковых символа подряд.

2. В армрестлинге далеко не всё решает сила. Если соперник примерно равен вам по силе или даже превосходит вас, то выиграть можно, изучив технику. Важно занять правильную позу: выдвиньте вперёд опорную ногу (если вы боретесь правой рукой, то используйте и правую ногу), следите, чтобы расстояние между предплечьем и телом было минимальным, приподнимите запястье немного вверх и старайтесь чуть подтягивать руку соперника на себя.

3. В игре «Крестики-нолики» победу можно просчитать математически. Существует несколько комбинаций, которые гарантируют выигрыш. Их стоит запомнить, чтобы выходить из любой игры победителем.