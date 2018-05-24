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Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
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Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины 

Рамблер 6 часов назад
Апокалипсис землянами предрекали неоднократно, но пока, к счастью, ничего подобного не произошло. Но если всё-таки конец света случится, то как будут выживать люди? И будет ли разница в том, какой путь изберут мужчины и женщины? Попробуем в это разобраться.
1. В случае атаки пришельцев мужчина будут яростно защищаться: атаковать неопознанные летающие объекты на тракторе и стрелять в инопланетян из охотничьего ружья. Женщина первым делом сменит наряд и попытается обаять гуманоидов.
2. В случае ядерного удара мужчина спустится в бункер, который он заранее построил и забил пивом и чипсами и оснастил телевизором и компьютером. Женщина переселится в убежище, которое она тоже построит заранее, где будут печенье, вино, телевизор, по которому можно смотреть сериалы, большая косметичка и, конечно же, котик с запасом корма для него.
3. В случае зомби-апокалипсиса мужчины станут нападать на зомби, избивая и уничтожая их. Женщины, которым от природы свойственна потребность о ком-то заботится, будет жалеть обиженных зомби и, возможно, приручать и одомашнивать их.
Женский форум4
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