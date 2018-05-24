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«Синдром разбитого сердца»: что это значит
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«Синдром разбитого сердца»: что это значит 

Умная 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Жестокий романс"
Выражение «разбитое сердце» часто встречается в мелодрамах и любовных романах. Да и в жизни люди порой ощущают, что сердце у них «разбито». Обычно это состояние связывают с неудачами в личной жизни, разрушенными иллюзиями и попранным доверием.
Мало кто знает, что синдром разбитого сердца давно описан в медицине. Это вполне реальное заболевание со своей клинической картиной, симптомами и методами лечения.

Ловушки для осьминогов

Синдром разбитого сердца называют также кардиомиопатией такоцубо. В переводе с японского «такоцубо» буквально обозначает ловушку для осьминога. Казалось бы, каким образом головоногие моллюски могут быть связаны с израненным сердцем? Дело в том, что в Японии многие тысячелетия ловили осьминогов в обычные глиняные горшки, немного напоминающие лежащую на боку античную амфору.
К горлышку горшка ловцы привязывали длинную веревку, после чего опускали его на дно канала или в прибрежные океанические воды. Глупые, но обожающие покой и уединение осьминоги сами залезали в такоцубо, чтобы спокойно поспать вдали в хищников. Рыбаку достаточно было прийти утром и потянуть за веревочку, чтобы горшок с «деликатесом» оказался в руках.

Картина заболевания

Кардиомиопатию такоцубо недаром окрестили таким странным именем. При этой болезни происходит внезапный спазм стенок сердца, в результате чего сам орган оказывается как бы в ловушке. Зажатое со всех сторон сердце по внешнему виду напоминает ту самую амфору для ловли осьминогов. Синдром разбитого сердца — крайне опасное состояние, чреватое летальным исходом. «Мотор» останавливается, потому что сердечная мышца — миокард — просто перестает сокращаться. Возможен даже разрыв стенки желудочка.
Болезнь такоцубо в некоторой степени схожа с инфарктом, но отличается тем, что всегда возникает в результате сильнейшего стресса. Синдром разбитого сердца может быть обнаружен у абсолютно здорового человека без каких-либо кардиопаталогий, тогда как инфаркт — это всегда следствие ряда причин (сердечной недостаточности, ожирения и пр.).
Кардиомиопатию такоцубо называют заболеванием разбитого сердца, потому что она всегда является следствием всепоглощающего эмоционального переживания. Настолько сильные эмоции у человека могут вызвать только факторы личного характера: смерть любимого, внезапное расставание и пр.
Влюбленный в такой момент оказывается «атакованным» целой гормональной бурей. Содержание в крови адреналина зашкаливает, а он вызывает преждевременный износ сердца. У больного развивается картина инфаркта: внезапно появляется сильная боль за грудиной, не хватает воздуха, темнеет в глазах, подкашиваются ноги. Пока человек внешне остается обессиленным и безучастным, его сердце лихорадочно борется за жизнь.

Распространенность в мире

Впервые синдром разбитого сердца был диагностирован в Японии. Эта высокоразвитая страна ставит перед человеком довольно жесткие рамки существования. Миллионы японских служащих перманентно пребывают в состоянии стресса. «Последней каплей» может послужить известие о смерти близкого родственника или предложение любимого расстаться.
Сейчас синдром такоцубо диагностируют в Западной Европе и США. Считается, будто больше всего ему подвержены женщины как более эмоциональные и впечатлительные люди. Но на самом даже крепкий с виду мужчина, скрывающий от окружающих свои переживания, вполне может умереть из-за разбитого сердца. Если человеку удалось пережить кризис, то прогнозы в целом благоприятные. При надлежащей врачебной помощи сердце начинает восстанавливаться уже в следующие сутки-другие.
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