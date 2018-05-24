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Тяжёлые времена: что делать, если все идёт не так
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Тяжёлые времена: что делать, если все идёт не так 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Все без исключения проходят через трудные этапы в своей жизни — и, поверьте, очень много зависит от того, как вы с ними справитесь. Чёрная полоса, конечно, всегда сменяется белой, но при этом тяжелые времена часто становятся отправной точкой для чего-то нового, дают импульс к саморазвитию и позволяют наконец переосмыслить свою личную и профессиональную жизнь. Три способа ниже помогут справиться со всеми трудностями — и в конечном счёте научиться из любой ситуации выходить победителями.
Проверенный десятилетиями метод: выписывайте все проблемы на бумагу — а рядом предлагайте решения. Рядом же укажите, как бы вы хотели, чтобы ситуация разрешилась — это поможет правильно корректировать курс.
Попробуйте честно задать себе вопрос о том, насколько ваши проблемы действительно существенны — или это все-таки скорее игра воображения. Трезво оцените ситуацию. Если все и правда так серьезно, ни в коем случае не впадайте в уныние. Да, стоит констатировать тот факт, что жизнь сейчас — совсем не сахар. Но вы-то знаете, что потом будет лучше?
Развлекайтесь и учитесь чему-то новому. Не зацикливайтесь — и жизнь заиграет новыми красками. И, конечно, депрессия — не повод отлынивать от спорта: помните, что именно адреналин нейтрализует гормон стресса кортизол.
Отправьтесь в путешествие в одиночку! Даже если никогда этого не делали. Соло-трип поможет привести мысли в порядок: домой вы точно вернетесь с новыми силами.
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