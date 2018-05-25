Что делать, если пропала мотивация

Мотивация — главная движущая сила любого прогресса. Именно на энтузиазме достигаются самые большие успехи: вы способны работать 24/7, берётесь за все, что плохо лежит, напрочь забываете слово «усталость»… А потом наступает кризис, с которым нужно как-то бороться. Но для начала разберитесь с тем, что именно произошло.

Самая распространённая ошибка заключается в том, что вы ставите себе совершенно невыполнимые цели. Пришли в компанию всего пару месяцев назад, а уже расстраиваетесь, что вас не сделали большим боссом? Как бы жестоко это ни звучало, спуститесь с небес на землю. Успех — это не тягание одной гигантской гири, а десятки маленьких шажков на пути к своей цели. Вот с них и начинайте! Все мы хотим виллу на Сан-Барте и частный джет — но на мир все же нужно смотреть реалистичнее.

Мотивация пропадает ещё и из-за того, что вы вечно пытаетесь угодить всем и вся. И в итоге тратите слишком много энергии на то, что вам в принципе-то и не нужно. Понимаем, иногда очень тяжело отделить свои приоритеты от приоритетов босса, мамы, подруги или сестры — но все же стоит этому хитрому мастерству научиться. Потому что иначе вы рискуете потерять из вида собственную цель (а вот это уже страшно).

Наконец, вы просто слишком быстро сдаетесь. Помните, что любая трудность не отдаляет вас от цели — а наоборот, приближает к ней. Научитесь правильно переживать тяжелые времена и извлекать из них максимальную пользу. И да: визуализируйте свои мечты — пусть на стене все время висит мудборд с вашими самыми сокровенными желаниями.