5 нестандартных советов, как получить работу мечты

Если вас пригласили на собеседование, самое время начать качественную подготовку. Мы сделали подборку советов, которые точно помогут получить работу мечты.

1. Изучите своего соискателя. На сегодняшний день социальные сети могут помочь в этом намного лучше, чем советы и рассказы знакомых. Страничка в инстаграме или фейсбуке расскажет, чем живет ваш потенциальный начальник, какие у него интересы и ценности. После такого ресерча вы поймете, какие у вас точки соприкосновения, а возможно вообще передумаете устраиваться на данную работу.

2. Вспомните свои лучшие достижения на прошлом месте работы или во время учебы. Также советуем обратиться к друзьям и коллегам, которым приходилось работать с вами — узнайте у них о своих сильных сторонах. Иногда взгляд со стороны может на многое открыть глаза и буквально зарядить уверенностью.

3. Представьте, что вы уже получили эту должность. Какие профессиональные навыки вы приобретете благодаря этому? Выпишите 5 позитивных аспектов от этого трудоустройства и обязательно расскажите о них на собеседовании. Таким образом ваш соискатель поймет, что вы настроены серьезно и профессиональный рост является для вас главным приоритетом.

4. Для собеседования стоит подобрать нейтральную одежду, которая не будет отвлекать от вашего образа. Голубые, серые и белые тона считаются максимально удачными. Откажитесь от крупных аксессуаров и яркого макияжа — эти детали образа оказывают субъективное влияние, которое может и навредить.

5. Изучите бренд, а также последние достижения компании, в которую вы собираетесь устроиться. Упоминание данной информации на собеседовании значительно повысит ваши шансы получить работу мечты.