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Как соблазнить любую девушку
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Как соблазнить любую девушку 

Рамблер 12 часов назад
Где ещё познакомиться молодым людям, как не на вечеринке? Но не каждому юноше удаётся за пару часов очаровать понравившуюся красотку. Поэтому вот несколько секретов от ловеласов, которые позволят соблазнить любую.
1. Выберите подходящую одежду. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно и не стеснялись. Конечно же, не забудьте о привычных гигиенических процедурах.
2. Соберите друзей, с которыми вы пойдёте на вечеринку, заранее, но ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем.
3. На самой вечеринке свободно общайтесь, причём выбирайте и группу знакомых, и тех, кого вы ещё не знаете.
4. Если вы уже приметили девушку, с которой хотите познакомиться, то находитесь поблизости и ведите себя естественно. Не нервничайте и не теряйтесь, а чтобы начать беседу, заговорите о ком-то, кого вы оба можете знать. Избегайте банальных вопросов о работе и месте жительства.
5. Флиртуйте с избранницей, не переходя границ, и пригласите её принять участие в каком-нибудь конкурсе на вечеринке.
6. Танцуйте с девушкой, но желательно, чтобы вы умели это делать.
7. Не прилипайте к новой подруге на весь вечер, дайте ей возможность общаться с компанией, с которой она пришла, и другими людьми.
Женский форум2
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