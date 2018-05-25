Мужчины унизили женщину-пилота

Женщина-пилот авиакомпании easyJet рассказала о сексизме, с которым столкнулась во время одного из своих рейсов. Об этом сообщает Independent.

Мужчины усомнились в профессионализме Шарлотт Ноулсон (Charlotte Knowlson): «Я даже не буду шутить о женщинах-водителях», — сказал один из них. Другой пассажир добавил, что никогда бы не сел в этот самолет, если бы знал, что командир экипажа — женщина.

Ноулсон поделилась этой историей в Twitter и получила поддержку со стороны подписчиков. «Я бы не оказалась там, где я сейчас, если бы прислушивалась к таким комментариям. Я не оскорблена и не обескуражена. Меня просто расстраивает, что кто-то до сих пор придерживается таких взглядов и считает нормальным высказываться таким образом в адрес женщины», — заявила она.

«Спасибо тебе за пример, который ты подаешь следующему поколению, и демонстрируешь, что сексизм — это неправильно!» — написали ей пользователи соцсети.

По словам летчицы, она давно привыкла к шуткам такого рода, и отреагировала профессионально: она посмеялась и спросила мужчин, как прошел их полет.

В мае американская авиакомпания Alaska Airlines запустила первый самолет, на борту которого все сотрудники — женщины-афроамериканки, включая двух пилотов. Командир воздушного судна Тара Райт и ее старшая помощница Мэллори Кейв были за штурвалом лайнера, летевшего из Сан-Франциско в Портленд.