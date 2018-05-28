Как знаки Зодиака стараются понравиться

В чем выражается кокетство? У кого-то — в призывных улыбках, у кого-то — в фривольных высказываниях или провокационных жестах, а кто-то ограничивается страстными взглядами и облизыванием губ или и вовсе робко «смотрит искоса, низко голову наклоня». О том, как флиртуют знаки Зодиака, читай в нашем сегодняшнем гороскопе.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны откровенно рисуются. Они вскидывают голову, играют своими волосами, пропуская через них пальцы, распрямляют плечи и покровительственно улыбаются. Причем невербаликой они не ограничиваются. В ход идут хвастливые рассказы о карьерных и финансовых достижениях, о популярности у противоположного пола, о грандиозных планах на будущее. А еще представители этого знака часто для того, чтобы заинтересовать какого-то человека, в его присутствии флиртуют с кем-то другим.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы чаще всего предпочитают флиртовать интеллигентно — они мягко дают понять, что заинтересованы в визави, приоткрываясь перед ним чуть больше, чем перед всеми остальными окружающими, иногда во время разговора позволяют себе легкие касания руки того, кто нравится, немножко наклоняются к нему корпусом. Более откровенное кокетство не их стиль. Представители этого знака несколько старомодны, а потому явное выказывание зарождающихся чувств считают непристойным.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы, флиртуя, тараторят без умолку, вываливая на визави все известные им шутки и смешные истории, пересказывая сплетни и язвительно прохаживаясь по общим знакомым, особенно по тем, кто тоже неравнодушен к этому человеку. Они принимают открытые позы, часто трогают себя — гладят свои губы и колени, заводят руки за голову, чтобы продемонстрировать ширину грудной клетки (мужчины) или приятные округлости (дамы). А еще они регулярно подмигивают и стреляют глазами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки флиртуют робко, причем настолько, что далеко не всегда понятно, что они в этот момент посылают сигналы, обозначающие амурную заинтересованность. Представители этого знака как бы сомневаются, что стоит демонстрировать свою симпатию, а потому чаще всего ограничиваются полуулыбками, тонкими, завуалированными намеками, ненавязчивым облизыванием губ. А еще они стараются сделать для того, кто нравится, что-то хорошее, как-то позаботиться о нем.

Лев (23 июля— 22 августа)

Львиное кокетство видно и слышно издалека. Представители этого знака громко смеются, в полный голос рассказывают что-то потрясающе грандиозное из своей биографии, активно жестикулируют. Они откровенно выставляют себя напоказ, привлекая внимание не только того, кого хотят обаять, но и остальных присутствующих. Да, им обязательно нужна аудитория, которая бы восхищалась ими, чтобы объект их воздыханий понял, насколько ему повезло, что он заинтересовал такую уникальную личность.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы предпочитают интеллектуальный флирт — они стараются поразить визави своими энциклопедическими знаниями, дают рациональные советы, показывают, что к ним можно обратиться за информацией по любому вопросу. К тому же им свойственно играть пальцами, поглаживать одной рукой другую, потирать ладони. А еще мужчины этого знака, демонстрируя заинтересованность, оказывают разнообразные услуги, а дамы капризничают и вредничают, как бы проверяя объект симпатии на прочность.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы, флиртуя, становятся чуть более раскованными, чем обычно, в них появляется какой-то особый задор, смех начинает звучать как серебряный колокольчик, во все стороны расходятся волны флюидов. К тому же они часто копируют манеру соблазнения какого-нибудь киношного персонажа, но делают это достаточно филигранно — их врожденный артистизм позволяет не превращать действо в фарс и в грубую подделку, очевидную тем, кто знаком с сюжетом того или иного фильма.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы, флиртуя, на полную мощность включают свой сексуальный магнетизм, дают визави ощутить исходящие от них импульсы вожделения, их взгляд становится откровенно раздевающим и «ласкающим» все чувствительные точки. А вот демонстративного игривого кокетства от них не дождешься — представители этого знака предпочитают пробираться в душу и в сердце исподволь, используя сигналы тела и отличное знание человеческой натуры; они для каждого конкретного человека находят те «крючочки», сорваться с которых практически невозможно.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы флиртуют ярко, напористо и весьма откровенно, в ход идут крайне провокационные высказывания, не оставляющие сомнений в том, чего именно им хочется от визави. Они без стеснения демонстрируют самые выигрышные ракурсы, принимая нескромные позы, отпускают фривольные шутки с явно сексуальным подтекстом, показательно не замечают других окружающих, а тех несчастных, которые тоже претендуют на интерес объекта их симпатии, просто сносит взрывной волной.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги-мужчины флиртовать не умеют, они скорее будут говорить гадости понравившейся даме, чем открыто продемонстрируют свою заинтересованность; правда, иногда они начинают грузить, оперируя какими-то специфическими сентенциями, и проявлять навязчивое внимание внеурочными звонками и неожиданными визитами. Дамы же этого знака весьма кокетливы, не боятся показывать свою симпатию, намеренно идут на тактильные контакты и включают язык тела, чтобы обаять того, кто нравится или может быть полезен.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи флиртуют весьма специфически. Они умудряются одновременно и демонстрировать амурный интерес, и показывать, что завоевать их будет о-о-очень непросто. Их улыбки становятся «джокондовыми», любые фразы — двусмысленными, шутки — на грани фола, но по большому счету обвинить их в откровенном кокетстве нельзя, так как они всегда оставляют себе лазейку для того, чтобы при не принесшем результатов флирте пойти на попятную и сделать вид, что они просто общались.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы кокетничают весьма настойчиво, но, как правило, делают это исключительно наедине с объектом своей симпатии, чтобы не превращать свой интерес в достояние общественности. В ход идут и откровенно призывные улыбки, и облизывание пальцев, и интимный шепот на ухо визави, и мягкие прикосновения к его запястьям. При этом представители данного знака часто смущаются, а потому порой выдают совершенно несмешные шутки или двусмысленные реплики сексуальной направленности, граничащие с пошлостью.