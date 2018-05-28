«Жалею, что сразу не унесла ноги»

Из-за ипотеки гражданского мужа девушке пришлось жить в хостеле и на чужой даче.

Совместная жизнь вроде бы предполагает, что пара делит и радости, и трудности на двоих. Но иногда случаются тревожные звоночки, которые лучше распознать заранее — и расстаться, избавив себя от многих проблем. В этом уверена жительница Подмосковья Марина, попавшая из-за гражданского мужа в жилищные передряги.

Служебный роман

Марина уже была один раз замужем — коротким студенческим браком, но ни детей, ни общей жилплощади в этом союзе так и не возникло: прожили вместе меньше года, жили у его родителей. С Константином Марина начала встречаться, когда ей было 23, ему — 25. Они работали вместе, оба снимали жилье. Сначала жили отдельно, года через полтора решили съехаться.

«Мы особо не думали, к кому переезжать, — у меня была небольшая однушка в спальном районе, а Костя снимал двухкомнатную квартиру на Ленинском проспекте — почти в центре. Решили жить в этой квартире, арендную плату делили пополам. Раз в два-три месяца ездили куда-нибудь отдыхать, обычно в Европу, иногда на неделю-две, иногда просто на выходные», — рассказывает Марина.

Марине нравилось жить в районе Ленинского, хотя квартира, пусть и двухкомнатная, для двоих довольно быстро стала тесновата. «Некоторые вещи я даже не распаковывала — документы, всякие домашние мелочи так и стояли в коробках на антресоли, — говорит она. — На самом деле теснота совершенно не мешала, тем более что мы постоянно были то на работе, то в гостях, то в каких-то поездках».

Молодые люди платили за квартиру почти 50 тысяч в месяц, но это их устраивало — зарплата позволяла, а до работы было добираться чуть больше 20 минут. О детях они пока не думали, да и предложения Костя Марине не делал, хотя они уже давно называли друг друга мужем и женой. «У меня уже был штамп в паспорте, так что насчет венца безбрачия я уже не переживала, — смеется Марина. — Да и родители как-то не дергали. А для меня наши отношения были очень комфортны. Мы не раздражали друг друга в быту, много путешествовали и тусовались, на работе тоже все шло хорошо».

Предложение, но не то

Когда Марине исполнилось 25, они с Константином поехали отмечать событие в Прагу. На обратном пути, уже в самолете, они разговорились о своих впечатлениях от поездки, потом разговор перешел на общефилософские темы, и Константин осторожно заметил, что они с Мариной уже давно взрослые — может, надо подумать о будущем. «Конечно, я сразу подумала о предложении, но ничего такого он тогда не сказал, — говорит девушка. — А дома, через несколько дней, он вдруг сказал, что давно думает над покупкой квартиры, и спросил, как я отнесусь к такой перспективе. Для меня это было очень неожиданно — у меня-то таких мыслей не было».

Выяснилось, что Костя уже примерно полгода мониторит московские новостройки и даже несколько раз встречался с риелтором.

«Я была уверена, что мы пока физически не можем потянуть покупку жилья. Зарабатывали мы оба нормально, но цены тогда — в 2013 году — были куда выше, чем сейчас. Оказалось, у Кости уже все продумано: он скопил пару сотен тысяч, еще какие-то деньги ему дали родители, и уже есть варианты с ипотекой. То есть он все спланировал, все подготовил и даже выбрал несколько вариантов квартир, а я даже не подозревала ни о чем».

Молодой человек не то чтобы поставил «жену» перед фактом — он предложил ей все обдумать, но было понятно, что решение он принял и будет покупать квартиру — с Мариной или без. Он не просил у девушки никаких финансовых вложений, но и квартиру оформить на двоих не предлагал. Марина подумала — и согласилась. Квартира была в строящемся доме в границах Третьего транспортного кольца, до сдачи дома оставалось еще два года.

«Костя подписал все документы, купил эту квартиру. Еще пару месяцев мы прожили в нашей съемной квартире, а потом он сказал, что финансово не тянет аренду, даже половину стоимости. Понятно, что от поездок нам на пару лет точно пришлось бы почти полностью отказаться, но, по его словам, и съемная квартира — уже непосильная для нас роскошь. Предложил перебраться на пару лет к его родителям — у них трехкомнатная квартира в Отрадном, и одну комнату они согласились отдать нам».

Временные трудности

Конечно, такая перспектива Марину не очень обрадовала: жить с родителями «мужа», да еще и в спальном районе девушке совершенно не улыбалось. Поэтому она сначала предложила пожить еще в съемной квартире, которую будет полностью оплачивать сама. Костя согласился. На это уходила почти половина зарплаты Марины, но она понимала, что он отдает почти столько же за ипотеку, и не считала себя обделенной. «Я воспринимала нас как семью и готова была вкладываться на равных, обеспечивая приемлемый уровень жизни, — ведь через пару лет нам предстояло переехать в новую квартиру. Я была уверена, что когда переедем, я буду помогать Косте и с ипотекой — у меня и мыслей не было, что может быть иначе».

В конце 2014-го случился кризис, и Костю сократили. Марина в этот момент, наоборот, нашла подработку, но на ипотеку и аренду этого не хватало. Пару месяцев ипотеку платили Костины родители, потом он нашел работу. Но со съемной квартиры все-таки пришлось переехать в Отрадное.

«Приятного в этом, конечно, мало, но я сказала себе, что это на год-полтора, а потом дом достроится — и мы переедем. В этой квартире мы взяли на себя часть расходов на продукты, стали оплачивать коммунальные платежи — естественно, это было на мне, потому что Костя платил ипотеку. Потом родители затеяли ремонт — я помогала деньгами, оплатила почти все, ведь они так помогли нам, когда он потерял работу».

Так Марина прожила, вкладываясь в квартиру Костиных родителей, примерно полгода — когда поняла, что беременна. Она сказала об этом «мужу» — тот вроде бы обрадовался, но как-то вяло: «Он очень странно отреагировал на эту новость: сказал, что рад, но в нашей жизни как будто вообще ничего не менялось. Продолжал говорить про ремонт у родителей, ездил на стройку смотреть, как там его дом. Ни о каком браке не говорил — и я поняла, что он действительно не собирается на мне жениться. И что все мои вложения — это мои проблемы, никто ничего мне за это не собирается давать, и я могу хоть сейчас убираться к родителям с пакетиком вещей. Он не сказал этого прямо, но это было очевидно».

Неприятная правда

Поскольку Константин продолжал жить так, как будто ничего не случилось, Марине пришлось все же вызвать его на разговор. «Я спокойно спросила у него, планирует ли он сделать совладельцем квартиры если не меня, то хотя бы ребенка. Он как-то „поплыл“ и сказал, что пока не думал об этом. Больше ждать было нечего — я собрала вещи и уехала».

До зарплаты оставалось еще две недели, накоплений у девушки не было — все вложила в чужой ремонт. Поэтому она решила пока пожить… в хостеле. «Это оказалось очень удобно — для той ситуации, в которой я была. Можно заплатить за несколько дней и спокойно жить. Украшения, документы и ноутбук я все время носила с собой, а чемодан с одеждой и личными вещами оставляла в хостеле — ни разу ничего не пропало. На работу я хожу к 11 — к этому времени обычно все обитатели хостела расходились по делам, очереди в душ уже не было. Чай, кофе и вода на кухне были всегда». Так девушка прожила примерно месяц, на выходные иногда ездила к друзьям на дачу, иногда к родителям в Серпухов. Марина никому не рассказала о своих проблемах с Костей и с жильем — делала вид, что все хорошо, работала на двух работах и присматривала квартиру в ипотеку.

«Хорошо, что мы с Костей уже не работали вместе, — хотя бы на работе не пришлось ничего никому объяснять. Я решила по максимуму сократить траты — благо опыт уже был. Только теперь я не отдавала деньги на чужой ремонт, а откладывала». Родителям о «разводе» Марина рассказала, будучи на пятом месяце. Они хоть и расстроились, но больше обрадовались — и решили поменять свою «двушку» на однокомнатную квартиру с доплатой.

Хотя подмосковное жилье родителей стоило немного, но на 20-процентный первый взнос хватило: Марина купила «евродвушку» в апарт-комплексе. Рассудила так: надо брать самое дешевое из того, что есть в Москве, в нормальной доступности от метро, и хотя бы 40 метров, чтобы можно было разместиться с сыном.

Марине повезло еще раз: подруга родителей, которая выставила на продажу подмосковную дачу, но никак не могла ее продать, пустила девушку пожить в доме, пока покупатель не найдется. Так девушка протянула полтора года до сдачи дома, выплачивая только коммунальные услуги. Сейчас Марина родила и живет в своей квартире. Половину зарплаты она тратит на ипотеку, но все-таки это своя квартира.

«Мне не жаль ни денег, вложенных в квартиру его родителей, ни того, что я нам снимала квартиру, пока он покупал себе жилье. Жалею только об одном: надо было уйти сразу же, когда он в первый раз сказал о квартире и ни словом не дал прямо понять, что мы там будем жить вместе. Всегда хочется слышать что-то приятное — что тебя любят, дорожат тобой. Но иногда лучше сразу увидеть правду и уносить ноги».