Головоломки, которые откроют правду о вас

Вы готовы поэкспериментировать со своим мозгом? Тогда у нас есть пять вопросов, которые заставят вас напрячься. Если вы ответите хотя бы на четыре, то сможете гордиться собой, ведь это говорит о том, что ваш интеллект выше среднего.

1. Взгляните на первую картинку. Сколько здесь изображено арбузов? Имейте в виду, что здесь возможно два правильных ответа.

2. Посмотрите на вторую картинку. Сколько карандашей понадобилось для создания этой конструкции?

3. Теперь решите загадку. На небе — одна, на земле нет, у бабушки — две, у дедушки — ни одной. И что же это такое?

4. Решите головоломку. Представьте, что вы узник. Перед вами две двери: одна выведет вас прямиком на волю, а за другой вас поджидает смертная казнь. Двери охраняют два стражника. Один из них лгун, а другой всегда говорит только правду. Вы можете попытаться вырваться из тюрьмы, но для этого можно задать только один вопрос только одному стражнику. Что вы спросите?

5. Внимательно посмотрите на изображение. Что вы видите?