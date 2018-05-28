Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест

Как вы думаете, сможете ли вы выжить, если наступит зомби-апокалипсис? Чтобы узнать, что с вами станет, когда планету захватят кровожадные зомби, пройдите тест. Отвечайте на вопросы, выбирайте подходящие варианты ответов и суммируйте баллы. Ну и а после узнайте результат.

1. Какое убежище вы выберите в первые дни зомби-апокалипсиса? Запрётесь в супермаркете, будете лежать под кроватью и молиться, залезете на крышу или спустись в подвал?

2. Где лучше, на ваш взгляд, обосноваться надолго? Спрятаться в городской больнице, обитать на улицах, жить в метро или расположиться в полицейском участке?

3. Какое оружие стоит применять для борьбы с зомби? Бензопилу, топор, лук или пистолет?

4. Что вы будете делать, если вашего друга укусит зомби? Дать зомби уйти, убить его на месте, перевязать рану или отрубить укушенную конечность?

5. Кто подходит на роль лидера отряда? Фанат сериала «Ходячие мертвецы», школьный трудовик, вы или полицейский?

6. Какой едой надо запастись? Булочками, фруктами и овощами, чипсами и рыбными палочками или мясными консервами и сладостями?

7. Что вам точно пригодится? Бронежилет и каска, сигнальный факел и нож, планшет, смартфон и компас или рация и канистра бензина?