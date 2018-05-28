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Загадки, на которые большинство не ответит
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Загадки, на которые большинство не ответит 

Рамблер 9 часов назад
Испытайте себя! Предлагаем вам найти решение четырёх мистических загадок, с которыми большинство людей не справится. Узнайте, вы в их числе или всё-таки принадлежите к сообразительному меньшинству.
1. В качестве разминки выполните несложное задание. Посмотрите на картинку и найдите лишений символ.
2. Теперь перейдём к более серьёзному заданию. Учёный исследовал пещеры, но внезапно безопасный выход завалило камнями. Из пещеры есть ещё четыре выхода, но каждый опасен. Первый проход ведёт к древнему племени, отличающемуся жестокими нравами: дикари убивают любого чужака. За вторым проходом распространяется ядовитый газ, уничтожающий всё живое. Третий проход ведёт к ловушкам. Если не знать их расположение, то выйти живым невозможно. За четвёртым выходом находится длинный тоннель, ведущий в океан с голодными китами. Куда же пойти учёному?
3. В ресторане произошло убийство. Полиция определила точное время преступления и допросила всех посетителей, который находились в этот момент в ресторане. Первая посетительница рассказала, что в момент убийства пила кофе, вторая сообщила, что сидела с ноутбуком и общалась по скайпу, третий клиент стоял в очереди в туалет, четвёртый в ожидании заказа сидел в телефоне, пользуясь интернетом. Кто же убийца?
4. Давным-давно в одном королевстве молодого преступника приговорили к казни. Король предложил юноше самому выбрать, как тот хочет умереть. Преступник выбрал решение, и оно спасло ему жизнь. О чём попросил преступник?
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