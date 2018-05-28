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Факты о женщинах, которые они сами не знают
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Факты о женщинах, которые они сами не знают 

Рамблер 18 минут назад
Женщины — существа загадочные, но сейчас пришло время узнать кое-какие факты о них, а некоторые их этих фактов не знают даже сами женщины.
1. Женское сердце значительно меньше мужского. В среднем мужское сердце весит 330 граммов, а женское — 250. Поэтому женское сердце бьётся чаще мужского.
2. Во время беременности женщин тянет съесть что-нибудь необычное, а примерно треть будущих мам мечтает о совершенно экстравагантных сочетаниях или продуктах вроде спичек, пепла или песка.
3. Шея женщины более подвижная, чем мужская. Если окликнуть женщину сзади, то она с большой долей вероятности повернёт только голову, а вот мужчина повернётся всем телом.
4. Женские волосы тоньше мужских, но корни волос находятся глубже, поэтому облысение им не грозит.
5. Женщины переносят боль легче, чем мужчины. Это происходит из-за действия женского гормона эстрогена.
6. В женском мозгу два центра, которые отвечают за речь, поэтому каждый день представительницы прекрасного пола произносят в два раза больше слов, чем мужчины.
7. Женщины куда более гибкие, чем их спутники. Способствует лучшей растяжке эластин, вещество, содержащееся в мышцах.
8. Женское обоняние развито в разы лучше, чем мужское.
9. Женщины гораздо лучше слышат высокие ноты, чем мужчины.
Женский форум
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