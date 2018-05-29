Как работает японская индустрия аренды родственников

Неожиданное явление пользуется популярностью в стране аниме и самураев. Вне зависимости от пола, возраста или социального положения, каждый найдет услугу на свой вкус. О том, как компания со слоганом «Больше удовольствия, чем может преложить реальность» справляется с растущим спросом японцев на симуляции социальных контактов рассказал журнал The New Yorker.

Два года назад Кацушиге Нишида, Токийский «белый воротничок» на седьмом десятке впервые арендовал жену и дочь на неполный рабочий день. Его жена умерла за шесть месяцев до того, а 22-летняя дочь ушла из дома после ссоры и не вернулась.

«Я считал себя сильным человеком. Но когда они покинули меня, я почувствовал себя очень одиноким»,

— рассказывает Нишида.

Высокий и немного сутулый, он был одет в простой костюм с серым галстуком. У него были мягкие, стыдливые манеры и низкий голос. Он продолжал ходить на работу в отдел продаж производственной компании, у него были друзья, с которыми можно заглянуть в бар или сыграть в гольф. Но поздними вечерами он был совершенно один. Ему казалось, что со временем наступит облегчение. Но чувствовал лишь более глубокую скорбь. Он ходил в специальный клубы, где можно было просто пообщаться с девушками. Было весело, но когда все заканчивалось, чувство одиночества возвращалось, к нему примешивалось ощущение собственной глупости из-за того, что он потратил столько денег на пустышку.

Он связался с компанией и оставил заявку на обед с женой и дочерью. В заявке он указал возраст дочери и телосложение жены: невысокая и немного полновата. Услуга обошлась ему в 40 тысяч йен, около 23 тысяч рублей. Первая встреча прошла в кафе. Арендованная дочь была большей модницей чем прототип, а вот «жена», обычная женщина средних лет, по-настоящему впечатлила. «жена» задала несколько вопросов Нишиде о том, как она и «дочь» должны вести себя. Он показал характерный жест, которым госпожа Кацушиге поправляла волосы; рассказал, как дочь игриво тыкала его под ребра, и женщины примерили роли. «жена» ласково звала его Казу и, совсем как настоящая, поправляла волосы, а «дочь» шутила и щекотала его. Сторонний наблюдатель принял бы их за обычную семью.

Нишида заказал еще одну встречу. В этот раз «жена» и «дочь» пришли в его дом. Пока «жена» готовила окономияки, блюдо похожее на блинчики, которые часто делала его супруга, Нишида болтал с «дочкой». Потом они пообедали и посмотрели телевизор. Перед следующей встречей Нишида отправил компании ключ от дома. Когда он вернулся с работы, дом был наполнен светом и уютом, а «жена» и «дочь» поприветствовали его теплыми словами.

SnappyGoat

«Это было очень мило», — вспоминает Нишида, и его губы трогает легкая улыбка. Он говорит, что не скучал по женщинам, когда те уходили, не испытывал тоски или нетерпения. Но думал, что: «Было бы приятно пообщаться с ними как-нибудь еще». Нишида рассказал, что хотя и зовет их до сих пор именами своих дочери и жены и встречи проходят как семейные ужины, в некоторой степени женщины отошли от своих ролей и приобрели черты реальных себя.

Арендованная жена периодически жалуется ему на своего настоящего мужа, а Нишида дает советы. Когда рамки навязанных ролей размылись, он осознал, что и сам не вел себя естественно, примеряя, в свою очередь, маску хорошего отца и мужа, скрывая свое горе. Теперь же он почувствовал себя легче. Он нашел в себе силы рассказать о своей настоящей дочке, о том, как сильно он был потрясен, когда узнал, что она собирается переехать к своему возлюбленному, которого Нишида ни разу не видел; о том, как их ссора привела к отчуждению.

Его арендованная дочь высказала свое мнение. Она отметила, что Нишида неверно выражая свои чувства, использовал не те слова и лишил дочь возможности извиниться. «Твоя дочь ждет, что ты позвонишь», — сказала она. Нишида до сих пор не понимает к кому она обращалась в тот момент.

«В той ситуации она была актрисой, но все же говорила о том, что чувствовала как дочь, — делится Нишида, — Но смогла бы она говорить с той же честностью со своим настоящим отцом?».

В результате Нишида позвонил своей настоящей дочери. Он считает, что никогда не нашел бы в себе силы преодолеть гордость, если бы та девушка не помогла ему увидеть ситуацию с ее точки зрения. Ему было не просто, но они поговорили. Однажды, вернувшись с работы, он нашел свежие цветы на семейном алтаре. Это в его отсутствие дочка приходила домой и принесла их для мамы.

«Я предлагал ей вернуться домой, — говорит Ишида, старательно складывая и разворачивая салфетку — Я надеюсь, что когда-нибудь вновь ее встречу».

Юуичи Ишии, основатель Family Romance, рассказал, что он и его «актерский состав» тщательно прорабатывают стратегии поведения, чтобы спроектировать такой исход, какой получился в случае Ишиды. По словам Юуичи, его целью было «сформировать такое общество, в котором услуги его компании окажутся невостребованными».

Ишии вырос на побережье Тиба, городка в сорока километрах от Токио. Его отец был продавцом фруктов, а мама — учителем плавания. В юности он поработал моделью и статистом на киноплощадках. Работал санитаром в домах престарелых. Ему нравились удовлетворение, которое приносит забота о других людях. Он проработал несколько лет в другой похожей компании, а в 2009 решил открыть свою собственную.

Ишии раздумывал над звучным названием для нового дела, когда натолкнулся на эссе Зигмунда Фрейда «Семейный роман невротиков» («The Family Romance of Neurotics»), о детях, которым кажется что их настоящие родители аристократического или даже королевского происхождения, а те что есть в реальности — самозванцы. По Фрейду, эти иллюзии — защитный механизм, позволяющий справиться с неизбежным для каждого ребенка разочарованием в родителях. Это естественный этап взросления, как бы еще дети могли обрести волю и независимость. Но как же пережить неожиданную и невосполнимую потерю таких важных фигур как отец и мать? Из этого конфликта и рождается «семейный роман», который позволяет детям еще немного продлить очарование идеала, наделяя родителей аристократическими характеристиками, которые всегда, по утверждениям Фрейда, возникают из реальных черт образцов.

Восемь человек работают на Family Romance на постоянной основе, также у Ишии есть контакты ста двадцати внештатных актеров. По его словам, 70 процентов заказов составляет одноразовая работа, вроде приглашений на свадьбу. В остальных случаях, это долговременные персональные заказы, как в случае Кацушиге Нишиды, которые могут продолжаться годами.

Ишии рассказал, что с 2009 года он сыграл роль мужей для сотни женщин. Примерно шестьдесят из этих ролей были продолжительными. В какой-то момент ему приходилось разрываться на десять семей одновременно. С тех пор в компании существует, правило, по которому один актер не может исполнять больше пяти ролей одновременно.

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Одна из опасностей работы — это зависимость клиента. Ишии говорит, что от тридцати до сорока процентов женщин рано или поздно предлагают женитьбу. Ишии рассказал множество самых замысловатых историй. Например, девушка в кабаре наняла клиента, чтобы тот заказал ее танец. Слепая женщина наняла зрячего друга, чтобы определять красивых мужчин на танцевальных вечерах одиноких людей. Беременная женщина наняла мать, чтобы убедить своего возлюбленного признать их ребенка.

Молодой человек нанял отца для разговора с родителями своей беременной девушки. Одинокие женщины, родители которых одержимы идеей замужества, очень часто нанимают женихов. Если родители хотят увидеть избранника повторно, женщины обычно говорят, что ничего не сложилось. Но если они оказываются слишком настойчивы, ситуация может сильно осложниться. Ишии утверждает, что два-три раза в год ему приходится разыгрывать постановочные свадьбы. Услуга эта очень недешевая, ценник находится в районе пяти миллионов йен, около трех миллионов рублей. В некоторых случаях «невеста» может приглашать настоящий друзей, коллег и родственников, в других — все вокруг актеры, кроме невесты и ее родителей.

Одна из самых странных услуг, предоставляемых компанией, это — возможность нанять «Обидчика». Человека, который будет оскорблять клиента, если такой вид мотивации помогает ему быть в тонусе. На другом конце этой шкалы находятся арендованные извинения. Ишии рассказал, как однажды ему пришлось играть любовника неверной жены. Ее муж потребовал персональных изменений от своего обидчика. Ишии сделал временную татуировку на шее, оделся как член Якудзы и упал на колени на пороге их дома в слезах и с мольбами.

«Меня спрашивают почему я не женюсь», — делится Ишии. Несмотря на то, что он холост, он встретил множество родителей девушек, поцеловал с десяток невест, извинялся за измены, даже присутствовал при родах. Он бывал на школьных собеседованиях в качестве родителя, на собраниях, на выпускных и теперь он боится, что может лишь притворяться хорошим отцом.