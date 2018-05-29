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Фантазии о мужчинах, которые оказались правдой
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Фантазии о мужчинах, которые оказались правдой 

Рамблер 2 часа назад
Существует множество мифов, касающихся полов и взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Но иногда бывает, что утверждение, к которому мы относились скептически, оказывается правдивым. И вот несколько фактов о мужчинах, которые уже не опровергнуть.
1. Если мужчина видит кошмар, то это будет, скорее всего, всеобщее бедствие: война, наводнение или даже зомби-апокалипсис, а вот девушек пугают страшные животные и насекомые.
2. Если понадобится поднять что-то лёгкое с пола, мужчина нагнётся, а вот женщина с большой долей вероятности присядет.
3. В возлюбленной мужчина больше всего ценит внешние данные и сексапильность, но с возрастом предпочтения меняются: более взрослые мужчины уже обращают внимание на доброту, отзывчивость и кулинарные способности.
4. Когда мужчина держит пальцы на ремне, он подсознательно пытается привлечь к себе внимание представительниц прекрасной половины человечества.
5. Мужчины очень любят комплименты. Гораздо больше, чем девушки. Возможно, дело в том, что им комплименты говорят нечасто.
6. Мужчины не склонны обсуждать интимную жизнь с друзьями. Они могут рассуждать о воображаемых ситуациях, но вот реальные эпизоды не станут предавать огласке.
Женский форум
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