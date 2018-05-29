Фантазии о мужчинах, которые оказались правдой

Существует множество мифов, касающихся полов и взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Но иногда бывает, что утверждение, к которому мы относились скептически, оказывается правдивым. И вот несколько фактов о мужчинах, которые уже не опровергнуть.

1. Если мужчина видит кошмар, то это будет, скорее всего, всеобщее бедствие: война, наводнение или даже зомби-апокалипсис, а вот девушек пугают страшные животные и насекомые.

2. Если понадобится поднять что-то лёгкое с пола, мужчина нагнётся, а вот женщина с большой долей вероятности присядет.

3. В возлюбленной мужчина больше всего ценит внешние данные и сексапильность, но с возрастом предпочтения меняются: более взрослые мужчины уже обращают внимание на доброту, отзывчивость и кулинарные способности.

4. Когда мужчина держит пальцы на ремне, он подсознательно пытается привлечь к себе внимание представительниц прекрасной половины человечества.

5. Мужчины очень любят комплименты. Гораздо больше, чем девушки. Возможно, дело в том, что им комплименты говорят нечасто.

6. Мужчины не склонны обсуждать интимную жизнь с друзьями. Они могут рассуждать о воображаемых ситуациях, но вот реальные эпизоды не станут предавать огласке.