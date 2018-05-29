Есть ли у вас сверхспособности: видеотест

Как вы думаете, у вас есть сверхспособности? Сейчас вы узнаете, можно ли вас назвать уникальным человеком. Пройдите 5 коротких тестов и откройте в себе кое-что новое.

1. Тест, показывающий вашу предсказуемость. Посмотрите на картинку и поставьте палец на клетку со словом «Старт». По команде вы можете двигаться на одну клетку вправо-влево или вверх-вниз. Ходить по диагонали нельзя! Сможете ли вы выбрать непредсказуемую траекторию?

2. Тест, демонстрирующий наличие воображения. Вытяните перед собой руки и проследите, чтобы они были на одном уровне. Теперь закройте глаза и представьте, что на пальцы правой руки привязаны шары, наполненные гелием, которые чуть приподнимают пальцы вверх. На пальцах левой руки лежат книги, которые чуть опускают руку вниз. Теперь откройте глаза и посмотрите, на одном ли уровне ваши руки.

3. Тест, позволяющий узнать психотип. На своём лбу напишите пальцем доминирующей руки букву Q. Важно, в какую сторону вы нарисовали хвостик?

4. Тест, дающий возможность оценить остроту зрения. В течение 5 секунд смотрите на картинку. Что вы увидели?

5. Заключительный тест на реакцию. Как только вы заметите таймер на экране, нажмите кнопку «Пауза».