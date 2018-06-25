Сны, которые нельзя игнорировать

Подавляющее большинство людей видят сны. Наука пока не объяснила, зачем же нужны сны, но человек уже не первое столетие пытается разгадать загадку сновидений. Психиатр Карл Юнг полагал, что сны помогают приоткрыть дверь в свой внутренний мир. Для того, чтобы понять смысл снов, стоит проанализировать обычные занятия. Возможно, организм с помощью снов пытается предупредить нас. Если вы видите что-то подобное, не игнорируйте предупреждение.

1. Появление зубов во сне иногда намекает на старение. Удаление зубов говорит о том, что вы ищите выход из сложной ситуации. Самый частый сюжет — выпадение зубов, он связан с новыми обстоятельствами и стрессом, например, на новой работе.

2. Измена во сне говорит и скованности желаний и необходимости найти пути их реализации. Если измена снится часто, то самое время проанализировать свои отношения с партнёром.

3. Если в сновидениях фигурирует смерть, то это означает завершение чего-либо. Это может быть окончание каких-то эмоций, расставание с идеей, финал жизненного этапа.

4. Приснившиеся деньги символизируют удачу и показывают, как человек видит себя со стороны. Если вы увидели их во сне, то относитесь внимательнее к финансовой стороне своей жизни.

5. Если вы летаете во сне, то подсознание рекомендует вам идти навстречу амбициям. Проснувшись после такого сна, мы часто ощущаем вдохновение, которое подталкивает нас на новые свершения.