Как наслаждаться активным одиночеством

Представьте, что вы стали коллекционером интересных книг. О вашем увлечении узнали все ваши знакомые и стали одаривать вас книгами. Яркими, красивыми, умными. Вы с восторгом принимаете дары, увлеченно расставляете их по полочкам.

А вам продолжают и продолжают дарить книги, вы уже не успеваете читать аннотации, определять сюжет и просто складываете дары в стопки. Активных людей становится больше, и вместе с книгами вы получаете газеты, рекламные проспекты, бумаги, черновики… Вы не успеваете отказывать, так быстро вас заваливают «подарками». «Стоп!» — говорите вы и закрываетесь в комнате. Самое время отдохнуть, рассортировать подаренное, выбросить макулатуру, расставить книги по авторам, жанру или «росту».

А теперь представьте, что все эти «подарки» — общение, информация, которую мы постоянно получаем из внешнего мира, в частности от других людей.

В XXI веке человек перегружен информацией. Телевизор, компьютер, музыка, реклама, несущаяся отовсюду, эмоциональные разговоры пассажиров в транспорте, окрики родителей, останавливающие расшалившихся детей, бесконечные совещания, дедлайны — все это давит на нашу нервную систему. И не все умеют быстро и качественно фильтровать раздражители, а потому оказываются в трясине информационного мусора и посторонних эмоций.

Чем это вредит?

От переизбытка информации развивается хронический стресс, усталость, повышается кровяное давление, возникают проблемы с сердцем. Это словно оказаться посреди странных военных действий: к вам никто не применяет физическую силу, а эмоции и чувства возникают те же — страх и желание спрятаться.

Что можно сделать?

Все очень просто. Некоторое время побыть в одиночестве и не бояться этого. Британский журналист Оливер Буркеман считает: «Одиночество, если оно в умеренных дозах присутствует в нашей жизни, очень даже полезно». А немецкий психолог Майке Луман добавляет: «Одиночество — хорошая вещь, при условии что мы затем делаем то, что должны делать, — восстанавливаем связь с другими людьми».

Исследования показывают: только находясь во временном одиночестве (в психологии его еще называют «активным»), человек получает нужную психологическую разрядку, которую можно сравнить со здоровым сном.

Какую пользу дает активное одиночество?

Можно осознать себя и свои возможности. Нам постоянно хочется себя с кем-то сравнивать, искать оценку со стороны. А ведь все просто: сравнивать нет смысла, потому что мы уникальны и никто не поймет нас лучше, чем мы сами. В одиночестве можно сэкономить львиную долю энергии и действительно отказаться от навязанных принципов, прочувствовать собственные убеждения и начать, в конце концов, им соответствовать. Также в одиночестве хорошо решаются вопросы, потому что мы прислушиваемся к своему «я», взвешивая все за и против, и идем к разрешению вопросов на основе собственного опыта, а это гораздо эффективнее, чем мнение посторонних людей.

В одиночестве можно побыть самими собой. Вы можете быть скучными, вредными, раздражительными, ленивыми, можете одеваться так, как вам хочется, и есть все, что хотите. И никто вам ничего не скажет.

В одиночестве можно увидеть свои ошибки. Работая в команде, обнаружить ошибки конкретного человека довольно трудно, поскольку деятельность в группе размывает личную ответственность. Если ваш проект не движется, попробуйте поработать в одиночку, и тогда вы увидите свои недостатки, если они, конечно же, есть. Может быть, вы недостаточно владеете той или иной информацией или у вас недостаточно знаний или умений в какой-то области. Или вы, наоборот, поймете, что все делаете правильно.

В одиночестве развивается самостоятельность. Оставшись наедине с собой, мы можем мечтать и в соответствии с этим ставить себе цели. А цели позволяют нам развиваться независимо от других.

Одиночество борется с комплексами. Почему многие люди боятся одиночества, пусть даже временного? Потому что оно обнажает конфликты с самим собой, обостряет вопросы, которые мы не решили, оставляет нас наедине с комплексами, над которыми мы не работали. Все это временно исчезает из нашего поля зрения, когда мы активно взаимодействуем с социумом.

Как помочь себе с помощью одиночества?

Уберечь себя от излишней информации можно с помощью способа «Остановись и подумай». Выберите один день в неделю (или хотя бы полдня), который вы можете посвятить себе. Оказавшись наедине с собой, думайте о том, что вам нравится, делайте то, что вы хотите. Читайте то, что давно хотели прочесть, посмотрите фильм, который никак не получалось посмотреть, погуляйте в парке. Знакомьтесь с собой, удивляйтесь себе. Творите. Помните, что многие шедевры были созданы в уединении. И может, вы найдете нестандартный выход из проблемы.

Составить персональную программу борьбы с негативом: — наедине с собой составьте перечень вещей, которые спровоцировали ваш стресс; — далее перечислите чувства, которые сопровождали вас во время каждого инцидента (например, злость, ярость, растерянность, паника); — напишите, как прошли эти чувства, что вы сделали, чтобы успокоиться, отвлечься, поднять себе настроение? А может быть, вы быстро решили проблему и негативные чувства улеглись сами по себе? Напишите, как вы это сделали? — расширьте список собственных находок дополнительными способами, как можно успокоить себя, выбраться из стресса (способы должны реально работать!); — напишите список достижений и обстоятельств, за которые вы себе благодарны.

Все это помогает обрабатывать и осмысливать свои чувства, а также поддерживать собственное психологическое здоровье на должном уровне.