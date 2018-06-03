Судьбу можно предсказать по группе крови

С давних пор кровь считалась символом жизни, плодородия и энергии. Кровью смазывали лбы рожающих женщин, чтобы придать им сил и облегчить страдания, а также новорожденным и больным с той же целью. Кровь использовали в различных религиозных ритуалах. В начале XX века австрийский ученый Карл Ландштайнер открыл четыре группы крови и даже получил за это Нобелевскую премию. Современные маги и целители не отстают от прогресса и научились делать предсказания по группе крови. И вот что они говорят.

Первая группа

Их стихия — огонь. Они энергичны и в любом деле готовы стать лидером. Они умеют четко планировать свое время, ставить цели и достигать их. Их любят за жизнерадостность, но иногда они "перегибают палку" и слишком подавляют близких. Таким людям стоит научиться быть мягче, терпеливее и иногда скрывать свои амбиции. Тогда их обаяние проявится в полную силу, и никто не сможет им противиться.

Вторая группа

Это представители стихии воздуха. Они не всегда постоянны, но чего у них не отнять — это способности увлекать других своими идеями. В отличие от обладателей крови первой группы оони более терпеливы, им проще установить контакт с людьми. Главная их слабость — склонность к лени.

Третья группа

Они относятся к стихии земли. Это надежные люди, твердо стоящие на ногах. Они умеют зарабатывать и используют для этого все возможности. Не всегда с ними легко общаться, упрямство и молчаливость — важные черты их характера. Но тем людям, которые сумели с ними подружиться, крупно повезло.

Четвертая группа

Обладатели четвертой группы крови находятся под покровительством стихии воды. Гибкость, независимость, умение быстро приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и находить выход из самых тупиковых ситуаций — их сильные стороны. Но и с ними бывает нелегко, ведь это прирожденные трудоголики. Отвлечь от любимой работы обладателя четвертой группы крови практически невозможно, да и не нужно, вряд ли им это понравится. А еще им тяжело даются важные решения.