Все ли мужчины изменяют — не физически, так мысленно

Алена Котович, колумнист, блогер

Девушки, которые мгновенно отметают мысли о том, что мужчина мечты может им изменить, проснитесь! Даже страховка, выданная страховой компанией, брачный договор, составленный юристом, и клятва вечной любви не может вам гарантировать того, что ваш возлюбленный чист и ему никогда не придет в голову эта мысль.

Одна моя незамужняя подружка случайно подслушала разговор своего брата с приятелями и до сих пор пребывает в состоянии шока. За пивом парни хвастались любовными победами на стороне, притом что каждый из них если и не был женат, то находился в серьезных отношениях. О физических изменах рассказывали не все, но абсолютно все с удовольствием обсуждали достоинства знакомых девушек и как бы они их, если бы…

В ярости подруга пригрозила брату, что его жена все узнает, если тот не прекратит вести себя как законченный кобель, но тот невозмутимо попросил сестру не лезть не в свое дело, а заняться собственной личной жизнью. Типа, с природой не поспоришь, одной женщины настоящему самцу мало, работает инстинкт завоевателя.

Только личной жизни теперь у моей подружки, скорее всего, не будет, после того разговора она испытывает отвращение к противоположному полу. А когда видит, как ее брат мило общается с женой, ее вообще бомбит. Чувствую, скоро между братом и сестрой будет большой скандал.

Согласитесь, нам, девушкам, просто невыносима любая мысль об измене партнера, даже мысленно, даже во сне. Но психологи уверяют, что в воображаемой измене нет ничего плохого, ведь мужская психология другая. Если совсем упростить, для них секс как прием пищи, а тут он просто помечтал не о домашних — вкусных, но приевшихся — пельмешках, а о каком-нибудь неизведанном блюде в ресторане.

Так что с воображаемыми изменами мужчин нам, видимо, придется смириться, этот процесс мы контролировать не в силах при всем желании, а вот с реальными адюльтерами бороться все-таки можно, если знать их причины.

Причина первая

Мужчина пытается уйти от проблем, например на работе. Он начинает считать, что смысл жизни потерян и нужно что-то резко изменить. Но искать что-то новое сложно, тут логика действует другая: если нужно что-то поменять, проще поменять женщину, хотя бы на некоторое время.

Причина вторая

Кризис среднего возраста. Обычно после сорока парни начинают осознать, что молодость и бодрость уходят. Поэтому они пытаются вернуть потерянное всеми доступными способами.

Причина третья

Мужчине надоедает постоянный вынос мозга. Когда его с работы встречает взмыленная женщина в цветастом халате, от которой доносится запах борща и котлет и которая начинает с порога говорить только о проблемах — от бытовых до глобальных, любой поневоле задумается об отдушине.

Причин измен на самом деле намного больше, вычислить их нетрудно и, зная их, намного проще предотвратить его походы налево. Но до конца быть уверенными, что вы у него одна-единственная, невозможно. Слишком мы разные, слишком по-разному воспринимаем секс: в отличие от нас, для мужчин это естественная потребность, как поесть или почистить зубы. Уже не говоря о том, что просто смотреть на красивых женщин и воображать постельные сцены для парней совершенно обычное дело.

Кстати, а вы знаете, что все мужские адюльтеры происходят благодаря генам? К измене парней подталкивает измененный ген DRD4, который отвечает за восприятие удовольствия от секса и выработку дофамина — гормона удовольствия. Это вещество является для организма наркотиком, и у мужчин с мутированным геном его вырабатывается намного больше, чем у всех остальных. Посмотрите, рядом с вами, случайно, не такой?