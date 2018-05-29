Летняя депрессия: кого не радует лето

Вокруг буйно цветет природа, созревает на грядках клубника, солнышко ласкает лучами бледную после зимы кожу. Люди собираются в отпуска, радостно достают легкие платья и шорты. А кое-кому все эти признаки наступающего лета — поперек горла.

И чем ближе лето, тем тягостнее тоска, тем реже хочется выходить на улицу. Что это за непонятное состояние? Возможно, это проявления летней депрессии. Об этом и предлагает поговорить MedAboutMe.

Летняя депрессия: болезнь или каприз?

Никакой не каприз. Летняя депрессия официально признана одной из разновидностей аффективных расстройств и известна на Западе с середины восьмидесятых годов прошлого века под названием «summer SAD».

Начинается summer SAD весной, набирает силу к середине лета и идет на спад к осени. Причины развития болезни не выяснены до конца, медики до сих пор составляют список потенциальных спусковых крючков депрессии.

Проявляется расстройство тоже по-разному, может иметь легкую степень или, в тяжелых случаях, доводить человека до больничной койки.

Основные симптомы выражаются в неустойчивом, удрученном настроении, недовольстве собой и всем миром, раздражительности или апатии, постоянной усталости и низкой работоспособности и т. д.

Какие же причины могут вызвать такое состояние?

Изменение длины светового дня

Если зимой причиной развития депрессии может стать нехватка солнечного света и связанный с этим недостаток серотонина, то летом все наоборот: увеличение светового дня и укорочение темного времени суток приводят к нарушению выработки мелатонина. А это вещество играет важную роль в жизни, регулируя сон и влияя на настроение.

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Кроме того, с удлинением дня связано еще повышение температуры и влажности, что не все переносят хорошо.

Атака аллергии

Любой аллергик, страдающий поллинозом или аллергией на солнце, начинает готовиться к лету заранее, как к битве. Воспеваемое поэтами и здоровыми людьми цветение вызывает столько неприятностей, что хочется просто собрать вещи и уехать на все лето куда-нибудь в края вечных льдов. Где ничего никогда не цвело и вообще царит вечная ночь.

Это очень мучительно — задыхаться, чихать, ходить с распухшим, красным, вечно подтекающим носом, лишенным не только обоняния, но и элементарной возможности пропускать в легкие воздух из-за отека слизистой. Глаза слезятся, воздуха не хватает, лекарства почти не помогают. На цветущие растения аллергик смотрит с раздражением, с надеждой ждет дождя, который хотя бы ненадолго прибьет пыльцу и даст возможность немножко подышать. Особенную ненависть вызывают коммунальные службы, не успевающие выкосить вовремя газоны, на которых аллергия в форме злаков радостно выпускает в воздух облака пыльцы.

Если ко всему этому присоединяется еще аллергия на солнце, состояние бедного больного даже описывать больно. И обо всем этом бедняга знает заранее, понимает, что через эту пытку все равно придется пройти и потому начинает впадать в депрессию с первыми весенними днями.

Лишний вес, комплексы, недовольство собой

Зимой организм стремится утеплиться, запастись энергией и топливом на черный, а также на морозный день. Особенно если обладатель запасливого тела ведет не слишком подвижный образ жизни и питается не так, чтобы полезно, а чтобы вкусно и сытно.

И вот приходит весна и тепло. Достаются чемоданы и пакеты с летней одеждой, и… убираются обратно. Или сгоряча их относят на мусорку, на радость бомжам. Потому что любимая в прошлом сезоне юбка не застегивается на талии, платье обтягивает округлившиеся бока, как кожица свиную сардельку — тронь вилкой, и лопнет, разбрызгивая жирный сок. А шорты вообще налезают только на одну ногу, до колена. И единственное, что оказывается впору — это бусики.

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Попытка взглянуть в зеркало на белое, выпирающее из тесной одежды тело, вызывает ассоциации с квашней. Хочется только жалобно попросить: «Горшочек, не вари!», и со слезами закрыться в кладовке до осени. Потому что похудеть уже не удастся, на обновление гардероба нет ни сил, ни желания, ни средств, да и принимать изменение размера в сторону увеличения невыносимо тяжело.

А вокруг все ходят стройные, загорелые и веселые… Ну как тут не впасть в депрессию?

«Я не такой как все»

Это тоже может стать причиной для развития депрессии. Человеку важно ощущать свою социальность, а если что-то эту общность разрушает, появляется причина для расстройства.

Все радуются лету, а один не может. И даже если у него есть причины для грусти или нелюбви к лету, несовпадение с окружающими в качестве летних настроений может вызывать беспокойство, неудовлетворенность собой, сомнения в своей «нормальности», и, в конце концов, привести к депрессии.

Болезни и климакс

Бывают состояния и заболевания, при которых летняя жара воспринимается как нечто невыносимое и почти убийственное. Очень плохо переносят жару гипертоники и сердечники, люди с лишним весом и те, кто страдает от повышенной потливости. Это очень неприятно и унизительно — быть ходячей фабрикой пота, с раскаленным багровым лицом, слипшимися волосами и мокрыми пятнами на одежде.

А как страдают женщины, вошедшие в фазу возрастной перестройки организма… Климакс и так протекает порой крайне некомфортно. Пресловутые приливы способны доводить до умоисступления даже зимой, а летом они становятся просто адским испытанием. Помимо собственно физического дискомфорта, женщина ощущает дискомфорт психологический: ведь приливы очень заметны окружающим, и явно указывают на то, что старость приближается семимильными шагами.

Не то чтобы это соответствовало действительности — климакс еще никого не превратил в старуху одним своим приходом, все зависит от самой женщины и ее отношения к себе и к жизни. Но гормональные всплески мешают оценивать ситуацию адекватно и спокойно. И это беспокойство становится отличной почвой для летней депрессии.

Летний отдых, каникулы у детей и отпускные расходы

Подготовка к отдыху на море способна как вывести из депрессии, так и вогнать в нее. Особенно, если отпуск по разным причинам срывается, и новый купальник приходится убирать в шкаф вместе с чудным парео.

Что ни говори, а у не слишком состоятельного человека предстоящие финансовые расходы способны вызвать такую депрессию, что не всякого моря хватит, чтобы ее утопить. И поэтому сценарий развития депрессии складывается примерно так:

Отправить детей в лагерь, собрав в дорогу и дав деньги на карманные расходы. Заплатить за ремонт забора на даче, давно пора. Купить путевку в санаторий маме. Выбрать что-то для себя. Предельно экономя. Подсчитать, сколько месяцев потом придется вкалывать, чтобы залатать прореху в бюджете. Выругаться с тоской. Сдать билеты, отменить бронирование гостиницы и поехать на дачу, чтобы следить за ремонтом забора, полоть ненавистные сорняки, с пролетарской ненавистью уничтожать колорадских жуков и прожорливых медведок, купаться в ближайшей речке под хор квакушек и зудение комаров. Впасть в депрессию от всего этого до глубокой осени и выплаты последних долгов.

Как бороться с депрессией?

Для начала надо признать наличие проблемы. А чтобы не преувеличить нечаянно ее значимость, лучше всего вовремя обратиться к врачу. Вероятно, это еще не депрессия, а просто временное снижение тонуса или гормональный сбой.

Нет необходимости страдать несколько месяцев, если существуют методы лечения. Недооценивать летнюю депрессию нельзя: она вполне может не закончиться с приходом осени и перерасти в хроническую форму.

Соблюдать режим сна и отдыха. Если мешает длинный световой день и белые ночи — занавесить окна плотными шторами, подобрать маску для сна. Обязательно хорошо высыпаться.

Подобрать приятное постельное белье. Лучше всего — натуральный шелк, прохладный и обладающий превосходной гигроскопичностью. Если шелк не по карману — подойдут и лен, и хлопок.

Питаться легко и умеренно. Самое время налегать на овощи и фрукты, отказавшись от тяжелой и жирной пищи. Перед сном стараться не есть, ограничившись стаканом кефира, чашкой ягод или легким салатом.

Заниматься спортом, особенно плаванием. Больше гулять. Если мешает жара — гулять рано утром. Ради этих прогулок можно и встать пораньше, они того стоят. Утренний променад по свежему воздуху и встреча рассвета может оказаться мощным средством от депрессии.

Побаловать себя тем, чего давно хотелось. Пусть это будет новый аромат, прикольная шляпка, верховая прогулка или отказ от скучной поездки на дачу к двоюродной тетушке, — не важно, что именно. Главное — делать время от времени то, что хочется, только для себя. Помимо лечения, назначенного врачом, стоит предпринять еще некоторые меры.

И помните: лето — оно как зима и деньги, обязательно однажды заканчивается.

Комментарий эксперта: Ян Кук , психиатр, директор Центра исследования депрессии

Прежде всего хочу посоветовать не недооценивать серьезность любой депрессии. Это заболевание, которое лечится, и совершенно незачем маяться несколько месяцев в ожидании, что все пройдет само собой.

Обратитесь к врачу, если появились симптомы депрессии. Вам помогут.

Но депрессия вовсе не должна становиться оправданием бездействия. Не рассчитывайте только на таблетки, боритесь. Это не так трудно, как кажется поначалу.

Просто делайте то, что вам нравится. Или нравилось когда-то, или может понравиться. Депрессия коварна, она заставляет вас думать, что все утратило смысл и вкус, и ничего не принесет удовольствия, не стоит и начинать. Это не правда.

Забудьте о депрессии и начните радовать себя. Пускай даже через силу. Улыбайтесь, даже если не хочется. Одевайтесь красиво, ухаживайте за собой. Двигайтесь и гуляйте, запишитесь в бассейн и плавайте. Это не только поможет забыть о жаре, но и вызовет повышение уровня допамина. А ваш организм именно в этом и нуждается.