Что мешает вам сделать сбережения

Рассказываем, какие привычки помогут вам быстро накопить на достойную старость или на осуществление какой-то заветной мечты.

«Я сделаю это завтра»

Одна из самых распространенных ошибок — откладывать на завтра то, что можно начать копить уже сегодня. А все потому, что вы находите все новые отговорки (оплатить ремонт автомобиля, коммунальные платежи, новое платье, например) и оттягиваете тот момент, который позволит вам начать копить на тот же дом мечты или кругосветное путешествие. Финансисты напоминают, что чем дольше вы живете по такому принципу, тем сложнее вам будет перестроиться и добиться нужного результата.

Совет:установите на телефон специальное приложение, при помощи которого можно будет контролировать свои текущие расходы и откладывать определенную сумму каждый месяц.

«Я вообще не знаю, сколько у меня накопилось долгов»

Эксперты уверяют, что долги растут с каждым месяцем, и чем дольше вы их игнорируете, тем более существенную сумму вам придется отдать (прибавьте сюда еще проценты и штрафы за просрочку). Поэтому вместо того чтобы складывать те же коммунальные платежи в ящик стола и забывать о них до лучших времен, просто возьмите себе за правило оплачивать их до установленной даты.

Совет:наберитесь мужества и изучите все свои долги, включая штрафы на машину, просроченные платежи по кредиту, налоги, оплату коммунальных платежей и так далее. Чем быстрее вы все это разберете и оплатите, тем быстрее вы избавитесь от долгов и начнете копить.

«Я еле-еле свожу концы с концами»

Если этот пункт знаком вам, тогда стоит пересмотреть свою жизнь и правильно расставить приоритеты. Ведь постоянное отсутствие денег свидетельствует о том, что вы мало зарабатываете (значит, нужно подумать о смене профессиональной деятельности) и живете не по средствам (нужно понять, что для вас действительно важно, а на что вообще не стоит тратить деньги).

Совет:напишите на листе бумаги все ваши расходы за месяц и посмотрите, действительно ли вам нужно было все то, на что вы потратили деньги. Обычно это помогает расставить правильно приоритеты.

«Я исхожу из того, что мне нужно»

Психологи утверждают, что чем больше человек начинает тратить денег, тем больше растут его потребности. Другими словами, вместо того, чтобы, скажем, довольствоваться определенной моделью сотового телефона, он старается приобрести себе последнюю модель самого навороченного гаджета, хотя по сути там те же самые функции.

Совет:вне зависимости от того, насколько возросли ваши доходы, установите себе определенный лимит, который вы можете потратить в месяц, а все остальное переведите на накопительный счет.

«Я сначала откладываю, но потом снимаю все свои сбережения»

Еще одна распространенная ошибка — сначала копить сбережения, а затем снимать их все до копейки. Естественно, это не позволяет вам приблизиться к желаемому результату, к тому же вы теряете проценты, которые могли бы получить, если бы не трогали свои денежные средства с накопительного счета.

Совет:просто забудьте о том, что можете пользоваться средствами с накопительного счета. Планируйте свои ежемесячные траты без учета этой суммы.

«Я забываю откладывать с каждой зарплаты»

Если у вас не настроено автоматическое перечисление определенного процента с вашей зарплаты на накопительный счет, тогда вам сложнее будет приучить себя ежемесячно переводить эту сумму самостоятельно.

Совет:продумайте алгоритм, при котором вы не будете забывать об этих платежах. Просто настройте приложение и отслеживайте все свои поступления и переводы.

«Я взял новый кредит, чтобы перекрыть старый»

Это, по мнению, финансистов, самое большое заблуждение, которому, увы, подвержено большинство людей. Набрав кредиты и понимая, что они не в состоянии их оплачивать, они берут новый под еще больший процент, тем самым просто вгоняя себя в долговую яму.

Совет:постарайтесь подсчитать, сколько у вас кредитов (и кредитных карт), сколько денег вам приходится отдавать ежемесячно, а также прикиньте, какие из них вы можете закрыть в ближайшее время (хотя бы частями, но вам необходимо начать их закрывать).

«Я всегда покупаю много вещей на распродаже, даже если мне ничего не нужно»

«Эта пара джинсов обойдется мне всего в 1500 рублей, мне нужно это взять», — с такой мыслью обычно идут к кассе многие люди, по пути собирая еще несколько вещей, на которых красуется надпись «скидка».

Совет:эксперты рекомендуют составлять списки того, что вам действительно нужно, и отказаться от покупок тех вещей, которыми вы все равно не будете пользоваться.