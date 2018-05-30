Личная история: как в 35 лет я уехала на Бали

В глубине души каждая из нас знает, какой путь является самым лучшим, но следует по наиболее привычному. Избегает проблем, с которыми должна была столкнуться, и в результате избегает жизнь, которую должна была прожить.

Сегодня мы приводим вдохновляющий рассказ Полины от первого лица о том, как в один миг она решилась полностью изменить свою жизнь.

Жизнь — странная штука. Ты пытаешься все спланировать, продумать заранее, в какой институт поступить, какие страны посетить, в какой компании сделать карьеру и даже за какого мужчину выйти замуж. Но однажды у каждого самонадеянного кретина наступает момент, когда судьба влепит ему отрезвляющую пощечину. Когда я получила свою, мне было 33 года.

Проснувшись утром, я вдруг почувствовала себя заложницей разных обстоятельств, не дающих мне жить так, как всегда мечтала. Лежа на кровати и сверля глазами потолок, я попыталась ответить на ряд вопросов, например: почему я вообще юрист? зачем пошла на поводу у родителей и мнимого здравого смысла? как могла пожертвовать своей заветной мечтой?

Плавно мысли перенесли меня в детские воспоминания, когда я усердно и с большой любовью занималась танцами, мечтала когда-нибудь открыть свою школу. Видимо, проблема в этом «когда-нибудь». Сейчас я это понимаю, как и то, насколько легко нащупать свой путь в жизни, самый верный и правильный. Хочется останавливать людей на улице и убеждать их искать свое предназначение в тех вещах, которые приносят им настоящее счастье…

Единственное, что ценно для любого человека, — это его время, которое утечет сквозь пальцы, не успеешь оглянуться. Мне искренне жаль, что я опомнилась так поздно, столько замечательных моментов можно было пережить, будь я немного отважнее и менее восприимчива к чужому мнению.

Но я рада, что сегодня у меня есть возможность поделиться своей историей с вами, дорогие читатели. Приятно думать, что, возможно, она сможет вдохновить кого-то из вас изменить свою жизнь уже завтра…

Кстати, меня зовут Полина, мои родители родились и выросли в России, но, когда мама забеременела, они переехали жить во Францию. Папе тогда предложили хорошую должность в головном офисе его компании, которая располагалась в самом центре Парижа. Воодушевленные предвкушением новой, европейской жизни, они без колебаний покончили со старой на родине, продав нашу однушку в Бутово, папину машину и кота. Недаром же говорят, что удача сопутствует смелым, а этого добра у родителей было предостаточно. Когда я появилась на свет, карьера отца уверенно шла в гору. Мама, дизайнер свадебных платьев, старалась сделать себе имя в новой стране, и, надо сказать, небезуспешно.

Ну а я большую часть времени проводила в школе и балетной студии. С тех самых пор почти у всех моментов моей жизни есть музыкальное сопровождение. Вот только исчезли танцы, на много-много лет, и виной тому, конечно же, любовь!

Однажды я познакомилась с мальчиком из России, и у нас случился роман. Его звали Олег, он приехал в Париж на стажировку на все лето, которое стало одним сплошным ярким воспоминанием. Понятное дело, я влюбилась и даже думать забыла о школе искусств, куда мечтала поступить с восьми лет.

Объявила родителям, что хочу учиться в России, но так как у моего папы сердце кровью обливалось от мысли, что я решила стать хореографом, в сложившейся ситуации у него появилось место для неожиданного маневра: «Мы с мамой отпустим тебя, если поступать будешь на юридический! Я всю жизнь мечтал, чтобы моя дочь получила серьезное образование. Танцуй сколько угодно, но превращать хобби в дело жизни просто неразумно», — заявил мне отец.

В его словах я тогда уловила лишь одну суть: они меня отпускают, — а чем там потом придется расплачиваться за объятия Олега, меня волновало меньше всего. К тому же в тот момент я была готова продать душу, если потребуется, а всего-то отделалась юридическим, повезло!

А дальше все было плохо: этот козел бросил меня через два года. Ушел к своему лучшему другу, осознав, что девочки ему больше не нравятся… Лучше опустим подробности этой истории и вернемся к моменту, когда я кусаю локти и сокрушаюсь о разбитых надеждах и упущенных шансах.

Собрав себя по кусочкам, я таки получила диплом юриста и принялась строить карьеру в Москве. Наличие психологической травмы из-за того, что мой парень после двух лет отношений со мной решил стать гомосексуалистом, напрочь отбило желание вступать в серьезные отношения в ближайшие сто лет! Поэтому все свои ресурсы я благополучно направила в работу. Уже через пять лет упорных трудов умудрилась купить себе квартиру в пределах Третьего кольца, позволить неплохую машину и заслуженный отдых пару раз в год в самых райских уголках земли.

Одним из таких был Бали. Мне тогда взбрело в голову во что бы то ни стало освоить серфинг. Добравшись до острова, я поселилась в серф-кемпе, в милой деревушке Чангу. Успехи в океане радовали, как и количество новых друзей. Спустя месяц, встречая рассвет на Лайн-Апе, поймала себя на мысли, что мне еще нигде не было так хорошо, спокойно и комфортно. Остров очаровал меня и не хотел отпускать.

В тот же день ко мне подошли владельцы моего любимого бара, где мы с друзьями-серферами часто любили проводить вечера. В один из таких, кстати, пару дней назад я увлеченно им рассказывала о своей любви к танцам, музыке и мечте стать хореографом. И кто бы мог подумать, что ребята обратятся ко мне с просьбой поставить танец для благотворительного вечера, который должен был состояться через две недели в их заведении. Эту насмешку судьбы я восприняла как вызов самой себе! За пару дней собрала группу, и мы начали репетировать, ни за что не угадаете где — в старой балетной студии, которую нам любезно предоставили.

Наше выступление поразило всех, я опять была счастлива, ощущая этот ни с чем не сравнимый адреналин и желание жить здесь и сейчас. Закончив курс покорения волн, я вернулась в Москву за расчетом и вещами, а уже через месяц спешила туда, где меня ждали солнце, океан и арендованная мной та самая старенькая балетная студия, которую еще предстояло привести в порядок.

Понадобилось много времени, но я поняла: любые изменения — это всегда страшно. Но никто не изменит за нас жизнь. Ты понимаешь, какой должна сделать выбор, но, несмотря на страх, движешься вперед. Это главное правило успеха. И помни: порой жизнь любит нагнетать мрак, для того чтобы потом ярче блеснуть своей светлой стороной.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK