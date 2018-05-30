Чем полезны сплетни

Сплетни — самое доступное развлечение. Один из самых важных и, что немаловажно, безопасных. Ученые видят в феномене сплетен важнейший эволюционный механизм.

Когда появились сплетни?

Социологи и антропологи сегодня уже не сомневаются в том, что феномен сплетни сопровождал человечество на протяжении всей его истории. Более того, оксфордский психолог Робин Дунбар пришел к выводу, что сплетни — важнейший эволюционный фактор, приведший к развитию мозга.

Дунбар считает, что сам язык возник из необходимости распространения сплетен.

Дунбар является специалистом по эволюционной психологии человека. Он считает, что сплетни испокон веков позволяли передавать жизненно необходимую информацию в человеческих сообществах, обозначать, кому можно доверять, а кто опасен, помогали поддерживать связи между близкими и родными. Именно сплетни помогали создавать «зеленые зоны» разных уровней коммуникации. Те, кто по каким-либо причинам был сплетнями опорочен, оставался за границами социальной группы.

Сплетни как социальный инструмент

В современном обществе сплетни по-прежнему остаются одним из важнейших элементов социальной коммуникации. По подсчетам, больше 80% бытового общения в трудовых коллективах — это сплетни того или иного рода. Как правило, сплетни не несут в себе очевидной прикладной нагрузки, однако для формирования сообщества они крайне важны.

Во-первых, сплетни — это несложная, а главное безопасная форма адаптации человека в новой для него среде. Посредством сплетен он может многое узнать о «третьем», о его моральным качествах, стиле одежды, речевой манере и прочих, на первый взгляд, мелочах, а по сути — штрихах образа.

Кроме того, способность к формированию сплетен — суть способность к креативу. Сплетни в сообществе становятся плодом сотворчества.

В каждом коллективе есть ролевая модель «главный сплетник» (как правило, «сплетница»), его могут за глаза осуждать и даже смеяться над ним, но один он никогда не останется. Генератор сплетен всегда будет в центре внимания. Если, конечно, сплетни будут оставаться на должном уровне правды.

Наконец, сплетни — отличный инструмент оценки сотрудников в плане стрессоустойчивости, а значит — ступень к их профессиональному росту. Уметь с достоинством узнавать сплетни о себе и «держать голову» всегда ценилось. Те же, кого сплетни не касаются и кто сам их не производит, как правило, долго в коллективах не задерживаются.

Сплетни как наркотик

Психоаналитик Вирджин Миггл утверждает, что тяга к сплетням формируется у человека в раннем возрасте. При помощи сплетен о других детях ребенок формирует комплиментарное поле. Говоря о своих сверстниках не всегда хорошие вещи, девальвируя их в глазах друзей и своих родителей, ребенок защищает себя, показывая, что он не такой, что он от них выгодно отличается.

Рассказывая сплетни, ребенок бессознательно получает удовольствие. Почему это происходит?

На это дают ответ последние исследования. Эксперты из университета Мичигана, пришли к выводу, что сплетни повышают уровень так называемых гормонов удовольствия, серотонина и эндорфина, и благотворно влияют на гормональный фон. Конечно, все хорошо в меру.

Сплетни как терапия

В Калифорнийском университете в Беркли в 2012 году было проведено исследование, в ходе которого группа добровольцев наблюдала за двумя игроками, один из которых мошенничал. У тех, кто заметил нечестную игру, было зафиксировано учащение сердцебиения и повышенная активность в миндалинах — эмоциональном центре мозга.

Только после того как участники эксперимента смогли предупредить второго игрока о нечестности его партнера, сердечный ритм у них восстановился.

Робб Уиллер, один из авторов этого исследования, опубликованного в журнале Personality and Social Psychology сказал: «Распространение информации о человеке, нарушающим общественные устои или правила, помогает „сплетникам“ чувствовать себя лучше».

Терапевтический эффект объясняется тем, что человек, распространяющий слухи, помогает другим людям не попасть в неприятную ситуацию и не стать жертвой мошенников.

Уиллер также заметил, что положительную роль играют далеко не все слухи. Например, сплетни о знаменитостях не несут социальной направленности и поэтому не обладают лечебным эффектом.

Сплетни и зрение

В 2011 году в журнале Sciense было опубликовано интересное исследование. Американские психологи использовали явление бинокулярного соперничества для проверки предположения о том, что лица людей, имеющих дурную репутацию, привлекают внимание сильнее, чем лица людей с хорошей или нейтральной репутацией.

Для проверки этого, с группой испытуемых были проведены исследования при помощи стереоскопа и слайдов с фотографиями людей и заключениями о них разной степени негатива.

Полученные результаты совпали с ожиданиями исследователей. Оказалось, что лицо дольше доминирует в зрительном восприятии, если с ним связана «негативная» сплетня. Все остальные типы фраз (позитивные и нейтральные сплетни, негативные, позитивные и нейтральные социально незначимые сообщения) не увеличивали степень доминирования, равно как и новизна лиц.

Таким образом, репутация и сплетни влияют не только на наше отношение к людям, но и на то, как мы их видим.