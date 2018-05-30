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Загадки, которые взорвут ваш мозг
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Загадки, которые взорвут ваш мозг 

Рамблер 6 часов назад
Хотите потренироваться в разгадывании нетривиальных загадок? Тогда срочно принимайтесь за дело! Вот несколько занятных ребусов, которые взорвут ваш мозг. Просто смотрите на картинке и отгадывайте слова. Особенность ребусов в том, что вам нужно решать не математические задачки, а логические, ведь в этом случае слоги, входящие в слова, представлены в виде картинок. Кстати, первые ребусы появились во четыре с половиной века назад. Первый сборник таких головоломок появился в 1582 году!И не забывайте, что при составлении ребусов используются разные приёмы, которые помогают отгадывать слова. Например, запятая означает, что надо отбросить первую или последнюю букву, а буквы или их сочетания, расположение друг над другом, намекают, что в искомом слове-отгадке есть слоги «над-» или «под-». Отгадывая ребусы, будьте внимательны: некоторые картинки рисуют перевёрнутыми, это означает, что слог надо прочитать наоборот. И ещё одна крошечная подсказка, которая позволит вам быстрее понять условие: иногда под картинкой указывается, что какую-то букву надо заменить на другую. Сколько ребусов удалось сегодня отгадать вам?
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