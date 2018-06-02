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Как распознать ведьму и отвести беду
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Как распознать ведьму и отвести беду 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ведьмы среди нас. И это не шутка. Кстати, многие из них могут лишь смутно догадываться о том, что они обладают мистическими способностями, и не предавать этому большого значения. Речь сейчас пойдет не о гадалках и ясновидящих всех мастей, предлагающих за деньги почистить карму, снять порчу и предсказать судьбу. По каким характерным признакам можно понять, что перед вами настоящая ведьма, а не алчная шарлатанка.

Глаза

Один из важных признаков — разноцветные глаза, или гетерохромия. Женщина с такими глазами может обладать магическими способностями. Также давно замечено, что ведьм много среди зеленоглазых женщин. Понаблюдайте за поведением окружающих, в присутствии ведьмы многим становится не по себе, хочется отвести взгляд.

Волосы

Вы никогда не увидите ведьму с короткой стрижкой. Считается, что в длинных волосах заключена вся сила. А самые мощные ведьмы рождаются рыжими.

Родинки

Их еще называют дьявольскими отметинами. Особое значение придают родинкам на виске, над коленом и над верхней губой.

Красота

Ведьмы отличаются необыкновенной красотой, а еще они очень медленно стареют и выглядят значительно моложе своих лет.

Черная одежда

В одежде ведьмы предпочитают темные цвета, чаще всего черный. Яркие вещи они надевают очень редко. Также любят необычные украшения из натуральных камней.

Одиночество

Ведьмы всегда стремятся к уединению, им никогда не бывает скучно, и шумной вечеринке они предпочтут прогулку по лесу. Они не боятся заблудиться и любят животных, а животные отвечают им взаимностью.

Странности

Ведьмы очень эмоциональны, их настроение может меняться несколько раз на дню — от ярости до полного умиротворения и обратно. Часто разговаривают сами с собой, напевают что-то под нос. Не особенно любят заниматься уборкой, дома у них порядок, понятный только им самим.
Если вы опознали в женщине ведьму и у вас нет в этом никаких сомнений, ни в коем случае не сообщайте ей об этом. Во-первых, она может разозлиться и отомстить вам, а во-вторых, все равно не станет вам помогать. Светлые ведьмы и сами знают, нуждаетесь вы в их помощи или нет, и окажут ее по своей воле. А к темным и вовсе не стоит обращаться, как и к многочисленным потомственным колдуньям и ведуньям, активно рекламирующим себя на просторах Сети.
Женский форум
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