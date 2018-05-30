Люди становятся несчастными, обедая в одиночку

Употребление пищи в одиночку в значительной мере способствует тому, что человек становится несчастным.

Исследование было проведено центром Oxford Economics для компании Sainsbury’s.

Качество наших отношений и возможность проводить время вместе физически, а не за счет цифровых устройств, может значительно повлиять на то, насколько хорошо мы живем: ничто не сравнится с силой простого человеческого общения. прокомментировал результаты исследований один из руководителей Sainsbury’s Майк Коуп.

Экспертами был проведен опрос среди более восьми тысяч взрослых британцев. Они оценивали такие параметры, как самооценку, уровень счастья, удовлетворенность и беспокойство, по шкале от 0 до 100. В результате выяснилось, что люди, которые практически всегда ели одни, набрали на 7,9 баллов меньше, чем те, кто предпочитал проводить обеденный перерыв в компании, передает РИА Новости

Этот фактор оказывал большее влияние на уровень благополучия, чем финансовые проблемы и физические недостатки. Также ученые уверены, что на благополучие людей влияют еще очень важные факторы — качество сексуальной жизни, качество сна и отсутствие нехватки времени.

Выяснилось также, что живое общение непосредственно влияет в лучшую сторону на уровень счастья в отличие от виртуального общения с людьми по Интернету или смс-ками.

Около 60% людей, которые никогда не обедали в одиночестве, оказались домохозяйками и пенсионерами. А тех, кто любит есть один, оказалось много среди людей, которые работают по 60 часов в неделю.

Из людей, состоящих в отношениях, только 13% едят в одиночестве в «большинстве случаев». Среди тех, у кого нет постоянного партнера, 19% едят в одиночестве «все время».