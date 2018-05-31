15 фраз свекрови, способных свести с ума 

Жён может быть много, а мама — одна. Тонкий намёк на то, что ваш брак не так уж и крепок, и что незаменимых не бывает, даже жён. Кроме того, такая фраза содержит явный подтекст: «Я тебя всерьёз не воспринимаю и воспринимать не собираюсь.». Конечно, это выведет из себя кого угодно!

Я, вообще-то, в сыновнем доме! А значит, в сыновней кухне могу делать, что пожелаю, и вещи в шкафу по-своему перевешивать. Меньше всего нам нравится, когда у нас дома кто-то хозяйничает. А когда этот кто-то — родная мама благоверного, причем хозяйничает и не стесняется, эмоции сдержать трудно.

Помню, Севочка привёл домой одну из своих девушек, такую милую… Ну кому понравится сама вероятность существования конкуренток, причем, судя по словам свекрови, они все — куда лучше вас!

Сначала вырасти своих детей, а потом… Завершений этой фразы множество: а потом учи меня, а потом говори, а потом я тебя послушаю и пр. Как бы она не заканчивалась, суть одна: сейчас вы — никто, потому что она вырастила «своих», а вы своих — ещё нет!

Я двоих (троих, пятерых) подняла! Еще одна интерпретация предыдущего варианта. И не важно, скольких она вырастила и как хорошо. Главное — это уже сделано!

Ты еще cлишком молода, чтобы это понять Понятно дело, вы сможете это понять, как раз к тому самому возрасту, когда «своих» вырастите. А пока молчите и спрячьте своё мнение!

Сынок так похудел! Его не кормят? Вообще сынок — это маленькое дитя. Сам он не может контролировать свой вес и рацион. Худеет он или толстеет, зависит исключительно от вас. Потому что вы либо плохо кормите, либо слишком хорошо кормите, не заботясь о здоровье супруга.

Да, взять за ручку и отвести к врачу, как маленького! Мужчины — это дети… Всё дело в том, что для вас он — сильный и любимый мужчина, опора и стена, а для неё — ребёнок. Но это не повод становиться мужу второй мамочкой!

Вот ты за дверь — и малыш превосходно себя ведет! Даже если свекровь сто раз говорит, что важнее мамы никого нет, то это относится к ней, а не к вам! Потому что ваш собственный ребёнок лучше ведёт себя с бабушкой, а с мамой только капризничает!

Внук так просится ко мне! Ему там лучше, чем дома. То же самое, только с другого бока. Главная мысль: вы не мать, а ехидна!

Это сложный рецепт, мой, фирменный, у тебя может не получиться. Невозможно приготовить селёдку под шубой точь-в-точь как она или сварить холодец по её рецепту… Не пытайтесь соревноваться в кулинарных изысках, лучше признать поражение и не трепать нервы: «Конечно, нет! Давайте вы приготовите, а мы съедим!»

Я тут заглянула под кровать, а там пыль… Как же раздражает, что кто-то заглядывает под кровати и открывает шкафы! Увы, с бестактностью свекрови не справиться!

Да, в твои годы у меня не было ни стиральной машины, ни посудомойки, и всё успевала! А еще не было Интернета, фриланса и бешеного ритма жизни! Хотя… Признаетесь ли вы в будущем своей невестке, что в молодости ничего не успевали? Наверняка скажете что-то типа этого…

Ничего, я сейчас покажу, как правильно! Страшнее всего вот так сходу получить надомного учителя, причем, судя по всему, специалиста во всех сферах жизни! И с уроков не сбежать, и «пять» не поставят!

Мать — это святое! Да кто же спорит! Более того, именно поэтому вы слушаете всё это и стараетесь улыбаться.

Итак, на какие фразы мы реагируем наиболее остро, рискуя навлечь семейную ссору и испортить отношения?